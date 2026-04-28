Prema odluci ustavnog suda, ukoliko predsednik ne bude izabran do 28. aprila, skupština se automatska raspušta i slede novi izbori.

Pokret Samoopredeljenje je na sinoćnoj sednici skupštine privremenih institucija započeo proceduru glasanja za izbor predsednika i pored nedostatka kvoruma, na taj način direktno kršeći ustav.

Sednica je sazvana neposredno pre održavanja, a prisustvovali su samo poslanici Samoopredeljenja i stranaka nevećinskih nesrpskih zajednica, dok opozicione stranke nisu prisustvovale.

Samoopredeljenje je predložilo dva nova kandidata za predsednika - Feride Rušiti i Hatidže Hodžu.

Poslanici te stranke počeli su glasanje iako je u sali bilo samo 64 poslanika, što je protivno ustavu privremenih institucija, koji za izbor predsednika zahteva kvorum od najmanje 80 poslanika.

Sednica je prekinuta, a nastavak je zakazan za danas u 10 časova.

Prethodno je održana još jedna sednica skupštine privrmenih institucija, na kojoj su kandidature za predsednika povukli Gljauk Konjufca i Fatmire Kolčaku, koji su bili kandidati Samoopredeljenja na sednici skupštine 5. marta, kada nije došlo do glasanja jer nije bilo kvoruma.

I ovoj sednici su prisustvovali samo poslanici Samoopredeljenja i stranaka nevećinskih nesrpskih zajednica.

Albanske opozicione stranke oštro su kritikovale početak glasanja za izbor predsednika bez kvoruma, ističući da je reč o direktnom kršenju ustava.

Kosovski demokratski institut (KDI) ocenio je da je pokušaj Samoopredeljenja da izabere predsednika bez potrebnog kvoruma u skupštini, kako to nalaže ustav, direktno kršenje ustava.

KDI je pozvao poslanike da zaustave svaku radnju koja krši ustav i da se vrate punom poštovanju ustavnih procedura.

Predstavnici Samoopredeljenja ponovili su na sednicama skupštine u ponedeljak optužbe na račun opozicije, tvrdeći da opozicione stranke blokiraju izbor predsednika i da nisu prihvatile ni jednu ponudu te stranke.

Opozicija, sa druge strane, tvrdi da je da su krivci za neuspeh u izboru predsednika i moguće vanredne izbore Samoopredeljenje i predsednik te stranke Aljbin Kurti.

Prema ustavu privremenih institucija, za izbor predsednika potrebno je dve trećine glasova, odnosno 80 u prva dva kruga glasanja, a 61 glas u trećem krugu, ali je za održavanje sednice neophodan kvorum od najmanje 80 poslanika.

Rok koji je ustavni sud u Prištini odredio za izbor predsednika privremenih institucija ističe večeras u ponoć, a u protivnom se skupština automatski raspušta i novi izbori za skupštinu moraju biti održani u roku od 45 dana.