Voditelj Darko Tanasijević u otvorenom razgovoru za Alo otkrio je detalje o teškom zdravstvenom periodu i povredi koja ga je privremeno udaljila od kamera, ali se dotakao i najaktuelnijih dešavanja na estradi. Od analize zvučnih razvoda i sukoba među pevačicama, do odnosa sa kolegama i rada na rijaliti projektima, Darko je bez dlake na jeziku sumirao teme koje intrigiraju javnost i otkrio tajne iz svog života i posla.

Na samom početku je objasnio zbog čega i dalje ima kineske trake koje ublažavaju bolove u kolenu.

- To su kineske trake. Dobro sam, ide na bolje. Imao sam ozbiljan problem sa nogom i imam ga i dalje, ali ga rešavam. Međutim, malo sam pukao psihički jer se to odužilo. Želim da se sve završi preko noći, a ne ide to baš tako. Pukla mi je Bekerova cista za koju nisam ni znao da je imam, pa se razlila po nozi koja je bila trostruko veća od leve. Uz to i povreda kolena iz teretane, problemi sa ligamentima. Idem na fizikalne terapije, pomažu mi i sanjam o tome da opet potrčim i skočim.

Kako se to dogodilo? Na treningu?

- Ne znam tačno. Očito sam hteo da "smandrljam" trening i da što pre nastavim dalje, pa sam se preopteretio ili nepravilno izvodio pokrete. Bol je krenula odjednom i bila sve jača. Mislio sam da će proći samo od sebe. Došao sam do trenutka da nisam mogao da ustanem iz kreveta. Zvao sam prijateljicu da me vozi u Urgentni i tad je krenula borba. Meni su prvo rekli: "Nije ti ništa, idi kući, nemaš prelom". Ali mene je toliko bolelo da nisam mogao da čekam sedam dana na kontrolu. Vratio sam se posle tri dana i rekao: "Ljudi, pomagajte". Stavili su mi gips, uzeo sam štake i tako se maltretirao dve nedelje. Kad su skinuli gips, noga je bila ogromna, pa sam se uplašio da nije tromb. Zaplašili su me ljudi koji su mi slali svašta, pa i pretrage sa Gugla koje ne treba gledati u tim trenucima.

Hajde malo o ljubavi, imaju li voditelji "Elite" ljubavne probleme kao i učesnici?

- Pa imamo ih svi, ali kao učesnici – stvarno ne. Bar ne da ja znam, možda mi se kolege nisu poveravale. Nemam ih i ne priželjkujem ih. Više volim da mi je na tom polju dosadno i mirno. Svako ima neke svoje životne probleme, ali one hardcore bizarne situacije se nadam da niko od nas nema. Odlično znam da saslušam i stvarno se uživim u tuđu situaciju. Mogu da sagledam problem iz ugla koji ta osoba ne vidi. Za druge sam Ajnštajn, a za svoje sopstvene probleme sam ozbiljna gluperda. Kad komentarišem svoje situacije sa bliskim ljudima, često kažem sebi: "Joj, stvarno sam kreten i moron".

Kad padne mrak subotom, pratiš li "Pinkove Zvezde"? Kako ti se dopada žiri?

- Gledam, naravno. Oni su fantastični. Čim se saznalo ko je u ekipi, bilo je jasno da će biti bombastično. Svako od njih je skandal majstor na svoj način, a kad ih okupite na jednom mestu, šou je zagarantovan. Imam i svog favorita, to je Dragan Stojković Bosanac. On mi je pravo otkriće. Takav intelektualac, a opet se sjajno "nakačio" na žargon mladih. Obožavam njegovo peckanje sa Desingericom, kako ga ovaj "upali", a Bosanac mu šmekerski odgovori. Dopada mi se i kako to rade Karleuša, Viki, Zorica...

Zar ne misliš da je odnos između Karleuše i Viki sada nekako mirniji?

- Jeste, mirnije je. Toliko se dugo poznaju i toliko su vremena provele na snimanjima da su se verovatno zbližile. Prilično sam siguran da one zapravo gotive jedna drugu, a u programu se malo pecnu tek da održe atmosferu. Nema tu zle krvi.

A odnos Karleuše i Desingerice? On je jedan od retkih koji uspe da je ućutka.

- Jeste, doživeli smo da neko uspe da ućutka Jelenu. Iako ona uvek uzvrati, zanimljivo je videti da postoji neko ko može da joj parira. U početku je bilo ratova, nije mogla da ga podnese, a sada su fantastičan tandem. Odlično se dopunjuju, on nju provocira, ona njega, a usput se dobro zezaju na račun njegovog braka.

Koliko ti prija što jedan "estradni mag" iz Crne Gore, Božo Dobriša za tebe ima samo reči hvale?

- Pozdrav za kolegu! Znaš zašto nije čuo ništa loše? Zato što nisam dugo bio u Crnoj Gori. Šalu na stranu, hvala Božu na tim rečima. Čuo sam da mi je negde zamerio to što sam skroman i što možda nisam dovoljno "krvoločan" za uspehom. Razmislio sam o tome i možda je u pravu, ali to sam ja. Neću na silu da budem neko drugi pred kamerama samo da bih imao veći "reach" ili privukao hejtere. Ili me hvalite, ili me pljujte. Ipak, promenio sam jednu stvar – shvatio sam da sam ranije bio pomalo dosadan jer sam previše birao reči da nekoga ne uvredim. Sada sam u fazonu: "Ma, boli me uvo, ispričaću kako se osećam", ali bez vulgarnosti i skandala preko portala.

Koji razvod na našoj estradi bi izdvojio kao najdostojanstveniji, a koji je bio totalna papazjanija, sa prozivkama i ponižavanjima?

- Što se tiče onih koji su počeli mirno pa se pretvorili u haos, to su svakako Goga i Marko Gačić. Iako su počeli zajedničkim saopštenjem, brzo se otvorila Pandorina kutija. Tu su demantovali jedno drugo, uključili kume... Ode mast u propast. Mislim da im to nije trebalo. S druge strane, primer dostojanstva su Ana Sević i Darko Lazić, odnosno Mirče Radulović i njegova supruga. Ana i Mirče su stavili tačku na brak civilizovano. Ostali su pri svom saopštenju zarad deteta koje je centar sveta. Čak i kad je Ana imala teške medijske trenutke, Mirče je javno stao uz nju. To je pravi primer.

Aktuelan je bio i onaj haos između Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović. Čiju stranu tu držiš?

- Meni je to bilo ultra zabavno. Zapravo, obe su na neki način u pravu. Džejla je u pravu kad kaže da postoje ličnosti koje vape za portalima i same "nameštaju" paparace kroz misteriozne objave na Instagramu. S druge strane, Aleksandra je u pravu da nekada, koliko god želeo, ne možeš da sačuvaš intimu. Ta drama je bila interesantna, posebno kompilacije na TikToku.

Koliko još imaš živaca za rijaliti teme? Mnogi se novinari istroše posle par godina.

- Dođe do prezasićenja, nekad i na dnevnom nivou. Tada pobegnem u prirodu, okružim se svojim ljudima i tako se lečim, ali kad sednem pred kameru, tu nema povlačenja, odradim tih sedam sati "muški", sa punom energijom. Mlad sam, imam snage. Kad dođe trenutak za povlačenje, znaće se.

Mnoge kolege su sa portala prešle na televiziju. Gde vidiš svoj dalji razvojni put? Šta je tvoj korak dalje?

- I moj put je bio sličan, od novinara na portalu do televizije. Kad su mi dali da vodim "Narod pita" posle prve sezone Zadruge, imao sam takvu tremu da nisam jeo ceo dan i dva puta sam povratio od stresa. Znao sam: ili si pukovnik ili pokojnik. Preživeo sam. Što se tiče informative, ne bih je radio jer sam tip za zabavu, iako sam se školovao za politiku na FPN-u. Iskompleksiraju me komentari da ne bih mogao da radim ništa drugo. Siguran sam da bih bio odličan spiker Dnevnika ili voditelj Jutarnjeg, ali ljudi mi verovatno više ne bi verovali u tim ozbiljnim ulogama jer sam se brendirao kroz zabavu - rekao je za Alo Tanasijević.

