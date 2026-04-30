Vršilac dužnosti predsednika privremenih institucija Aljbuljena Hadžiju je, nakon sastanka sa predstavnicima stranaka, rekla da je odredila 7. jun kao datum održavanja izbora.

- Nakon procene ustavnih rokova, organizacionih potreba CIK-a i važnosti učešća, odlučila sam da će se prevremeni izbori održati 7. juna - navela je Hadžiju, prenosi Reporteri.

Izbori se održavaju nakon što skupština nije izabrala predsednika privremenih institucija.

Skupština je raspuštena u utorak u ponoć, nakon što, zbog nedostatka kvoruma, nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini.

Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicije, pošto nije postignut dogovor o izboru predsednika, tako da nije bilo kvoruma od 80 poslanika, koliko je, prema ustavu privremenih institucija, potrebno za izbor predsednika.

Skupština u Prištini ima 120 poslaničkih mesta.

U dosadašnjem sastavu skupštine Samoopredeljenje je imalo 57 poslanika, Demokratska partija Kosova 22, Demokratski savez Kosova 15, a Alijansa za budućnost Kosova šest poslanika.

Od preostalih 20 mandata, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nevećinskih nesrpskih zajednica.

Predstojeći izbori za skupštinu privremenih institucija biće treći u poslednjih 16 meseci, pošto su u februaru 2025. godine održani redovni, a u decembru vanredni izbori jer posle izbora u februaru nije formirana vlada.

Ako se računaju i lokalni izbori, ovo će biti peti izborni proces na KiM u poslednjih 16 meseci.

(Tanjug)