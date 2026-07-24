Da pomoć Željka Mitrovića nije jednokratna, već da vlasnik Pink Media Group uvek brine o porodicama kojima pomaže, svedoči primer samohrane majke Nade Mitrović iz Pančeva, za koju je dolazak Željka Mitrovića bio početak novog života. Centar za socijalni rad, 2022. godine je zbog siromaštva želeo da Nadi oduzme decu, ali je Željko to sprečio i ovu porodicu sačuvao na okupu.

Briga Željka Mitrovića o ovim klincima i njihovoj samohranoj majci nastavila se i u narednim godinama. Naredne godine rešeno je i ono najvažnije, a to je - krov nad glavom. U septembru 2024. radovi su bili završeni i došlo je vreme da se ova porodica useli u kuću koju im je Mitrović u potpunosti sredio. Dobra dela Željka Mitrovića samo su se nizala, kako je vreme prolazilo, on je sve više brinuo o ovim mališanima. Usledila su letovanja, zimovanja, brojni pokloni, a svaki polazak u školu spremno su dočekali zahvaljujući vlasniku Pink Media Group.

I ove godine Željko nije zaboravio Nadu i njenu decu, već je odlučio da ih pošalje na letovanje uz obavezan džeparac. Mitrović je rekao da su pre četiri godine došli kod njih, i da je Nada ta sa kojom je otpočela cela humanitarna akcija sa samohranim roditeljima.

“Pre toga smo gotovo 20 godina pomagali stalno ustanovama za brigu o deci bez roditeljskog staranja, i to se danas već pretvorilo u veliki set akcija. Vodimo ih na letovanja i zimovanja - ove godine više od 400 dece otišlo je na more. Imamo i akcije početkom školske godine, zatim i moj rođendan, koji je rođendan svih njih. Pre četiri godine krenuli smo da pomažemo samohranim majkama i očevima, koji imaju troje, četvoro i više dece. Pre dve godine smo kupili Nadi i njenoj deci kuću, a zatim im napravili i bazen. Nada je bila prva, a danas imamo preko 1000 familija kojima smo pomogli. Pošto sve to radim iz sopstvenih sredstava, malo sam već izmoren i izmučen, ali spremam se za sezonu, jer imam 10 hiljada zahteva za pomoć. Želim da kažem svim mojim pratiocima, da smo se specijalizovali za ovu vrstu pomoći, samohranim majkama i očevima i da ne mogu da odgovorim zaista na sve zahteve.” - rekao je Mitrović.



Od majke koja je strahovala da će joj zbog siromaštva oduzeti decu - do porodice koja je srećna i spokojna svakoga dana. Nadina priča potvrđuje da za velika dela i nesebičnu podršku Željka Mitrovića ne postoje ograničenja, te da nema zle sudbine koju on ne može promeniti, kako bi najosetljivijima pružio sigurnost i lepšu budućnost.

Četiri godine nakon prvog susreta, Nada Mitrović i njena deca više nisu porodica koja strepi za sutra, već simbol da kontinuirana podrška može u potpunosti promeniti nečiji život. Od očuvanja porodice, preko novog doma i bezbrižnog detinjstva, do novih uspomena koje stvaraju na letovanjima – njihova priča svedoči da humanost ne staje na jednom dobrom delu. Upravo zato, primer Nade i njene dece ostaje potvrda da pomoć Željka Mitrovića traje, raste i menja živote onih kojima je najpotrebnija.