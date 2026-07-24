Blokaderima nisu bitni rezultati izbora, njima je samo bitno da se ti izbori održavaju, njih zanima taj prostor za nove nerede, za nove blokade, za nove nasilne demonstracije, kazao je zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Zalaže se za to da država Srbija spreči bilo kakav pokušaj da se ometaju izbori ili izazivaju neredi nakon izbora

-- Mislim da postoji mnogo indikacija da u stvari njih ne zanimaju rezultati. Dakle, rezultati izbora nisu bitni, bitno je da se samo ti izbori održavaju. Da izbori budu novi okidač, a to možemo da vidimo i u svim tim priručnicima za obojene revolucije, da u stvari se obojene revolucije uglavnom vezuju za izbore - kazao je Šešelj za Informer TV.

Mogli smo to da vidimo i u Belorusiji, podseća on.

- Pazite, u Belorusiji su održani izbori na kojima je Lukašenko osvojio više od 60% glasova, a njegov glavni protivkandidat Svetlana Tihanovska je osvojila nekih 9%. I ona je izašla na konferenciju za štampu posle izbora i rekla: „Ti rezultati nisu tačni. Ja sam u stvari pobedila i pozivam građane da izađu na ulice, da se suprotstave otimanju moje pobede” i tako dalje. I došlo je tamo do nasilnih demonstracija u Belorusiji. Međutim, beloruska država je bila dovoljno jaka i sa jakim institucijama da je sprečila svaki pokušaj prevrata i da se vlast promeni na ulici — to nije moglo da se desi u Belorusiji kazao je Šešelj.