Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje u kome se navodi da je u Sjenici registrovan udar vetra od preko 100 kilometara na čas, i da se večeras mogu očekivati grad, olujni ili orkanski naleti vetra, kao i kratkotrajni pljuskovi u jugozapadnoj Srbiji.

Do nevremena može doći usled nove inicijacije grmljavinsih ćelija na teritoriji BiH sa tendencijom brzog premeštanja ka jugozapadnoj Srbiji, navodi RHMZ. Ranije danas objavljeno je upozorenje u kome se isiče da rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) danas je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode.

RHMZ