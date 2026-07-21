Na Instagram stranici "Hailz Srbija" objavljen je dramatičan snimak superćelijske oluje koja je tokom dana prošla delovima jugozapadne Srbije, a meteorolozi navode da je olujni sistem imao karakteristike koje su ukazivale i na potencijal za razvoj tornada.

Kako je navedeno u objavi, nekoliko superćelijskih oluja kretalo se u severozapadnoj struji preko opština jugozapadne Srbije, u blizini granice sa Crnom Gorom i teritorije Kosova i Metohije.

Meteorolozi ističu da je aktivacija većeg broja oluja na relativno malom prostoru sprečila razvoj krupnog grada, ali su zato na putanji ovih sistema zabeleženi olujni i orkanski udari vetra, kao i grad nošen snažnim vetrom.

Posebnu pažnju privukao je izgled oluje.

Vizuelno, oluje su imale razvijen najniži deo mezociklona i prisutan potencijal za tornado - navodi se u objavi stranice "Hailz Srbija".

Objavljeni video, čiji je autor Meteo Ballkan iz Gnjilana, prikazuje impresivnu strukturu olujnog oblaka i brzo razvijanje superćelije, koja je ostavila snažan utisak na sve koji su se našli na njenoj putanji.

Superćelijske oluje spadaju među najopasnije vrste grmljavinskih sistema, jer osim obilnih padavina mogu doneti razoran vetar, grad, a u pojedinim slučajevima i pojavu tornada.