Već krajem jula ponovo stiže snažan porast temperature, uz mogućnost novog toplotnog talasa i tropskih noći.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će biti pretežno sunčano, dok se posle podne na severu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, dok će na istoku zemlje i u Vojvodini povremeno duvati jak. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

Sutra kiša i pljuskovi, najhladnije na jugu Srbije

U četvrtak će biti promenljivo oblačno. Na severu zemlje biće uglavnom suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima očekuju mestimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura biće od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.

Za vikend, 25. i 26. jula, očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme. Ipak, nova promena vremena stiže u nedelju posle podne, kada će se na severu i zapadu Srbije povećati oblačnost, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatiće i ostale krajeve.

Od utorka, 28. jula, prema prognozi RHMZ-a, sledi stabilizacija vremena, uz pretežno sunčano vreme i postepen rast temperature.

Ristić: Afrički anticiklon donosi vrelinu, moguće i 40 stepeni

Meteorolog Ivan Ristić ocenio je da je azorski anticiklon produžio svoj uticaj za još nedelju dana, zbog čega je početak novog toplotnog talasa pomeren za sam kraj jula.

Prema njegovim rečima, krajem meseca na Balkan stiže afrički anticiklon i sa njim toplotna kupola, koja će povući veoma topao vazduh iz Španije i Maroka prema zapadnoj i srednjoj Evropi, ali i našem regionu.

Ristić upozorava da bi poslednji dani jula i prva dekada avgusta mogli proteći u znaku velikih vrućina, uz tropske noći i maksimalne temperature između 35 i 40 stepeni.

"Da li ćemo preći psihološku granicu od 40 stepeni videćemo, ali postoje velike šanse, pogotovo u Vojvodini i delovima centralne i jugoistočne Srbije, našim vrelim tačkama", naveo je meteorolog.

On savetuje građanima da iskoriste naredne dane za provetravanje stanova, jer bi promena strujanja vazduha i početak vrelih dana mogli uslediti za manje od nedelju dana.

U Grčkoj moguće nevreme, turisti na oprezu

Prema najavama meteorologa, sutra se kiša očekuje u južnim delovima Srbije, ali i u Grčkoj, jednoj od najpopularnijih destinacija za turiste iz regiona.

U pojedinim delovima Grčke moguće su grmljavinske nepogode praćene obilnijim padavinama, pa se građanima koji borave na odmoru savetuje dodatni oprez, naročito tokom nevremena.