Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva .

Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, dok je do kraja godine cilj da se završi postupak za između 600.000 i 800.000 objekata.

Nadležni poručuju da sistem funkcioniše bez većih problema, a građani status svojih predmeta mogu da provere putem platforme "Svoj na svome".

"Do sada je izdato oko 220.000 rešenja, pre svega u manjim opštinama, dok se najveća dinamika obrade očekuje u većim gradovima, gde postupak usporava usaglašavanje digitalnih planova. Istovremeno, građanima koji nisu podneli zahtev u prvobitnom roku omogućeno je da to učine naknadno, u skladu sa zakonom i propisanim uslovima", rekla je ministarka Aleksandra Sofronijević.

Pravna sigurnost važnija od brzine

Sofronijević ističe da je najvažnije da svaka odluka o upisu bude pravno valjana i da građani nemaju razloga za zabrinutost.

"Zakon 'Svoj na svome' prolazi kroz regularnu fazu i građani nemaju razloga za zabrinutost. Svi sistemi funkcionišu i rade u punom kapacitetu. Važno je da kada upišete pravo svojine u katastar ono bude pravno valjano. Nema sistemskih problema, zakon ide potpuno regularno", poručila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Naglašava da svaki predmet prolazi kroz više nivoa kontrole, kako bi rešenja bila pravno neoboriva, ističući da je kvalitet postupka ispred same brzine obrade.

Prioritet stambeni objekti, do kraja godine i do 800.000 upisa

Prema njenim rečima, reč je o najobimnijem postupku upisa nepokretnosti koji je Srbija do sada sprovodila, zbog čega su na početku postojale određene poteškoće, uglavnom zbog nepotpune dokumentacije.

"Ovo je jedan ogroman posao, nikada nismo imali ovako masovan upis nepokretnosti. Do danas smo izdali 220.000 rešenja, najviše kasne veliki gradovi. Primili smo nove ljude, obučili ih i prioritetno rešavamo stambene kuće i objekte. Sigurna sam da će posao biti dobro završen i da će do kraja godine od 600.000 do 800.000 objekata biti upisano sa pravom svojine", rekla je Sofronijević.

Ona je pozvala građane na strpljenje, navodeći da se predmeti obrađuju po redosledu prispeća i da će uskoro biti dostupno i elektronsko uputstvo za dopunu dokumentacije. Sve informacije o postupku, kako je navela, dostupne su na platformi "Svoj na svome".

Završne provere za uspostavljanje putničkog saobraćaja na pruzi Beograd-Budimpešta

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Sofronijević je ocenila da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Navela je da se trenutno grade 434 kilometra saobraćajne infrastrukture, da se privode kraju radovi na Moravskom i Dunavskom koridoru, kao i da se do kraja godine očekuje završetak još 115 kilometara novih saobraćajnica.

Ministarka je dodala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu, dok su u toku završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja sa Mađarskom.

''Izjave mađarskih zvaničnika govore da su i Mađari, a tu vrstu informacija imamo i od naših kolega sa tehničkog nivoa, da su poslednje provere ETCS-a nivoa 2 u Mađarskoj, to je najviši bezbednosni sigurnosni sistem'', rekla je ministarka.

Navela je za RTS da je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi tražio sastanak i da se očekuje da će ključna tema biti uspostavljanje putničkog saobraćaja.