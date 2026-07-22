Majka i ćerka iz Kentakija odbile su zajedničku ponudu vrednu 26 miliona dolara za prodaju svojih parcela, koje su bile predviđene za izgradnju velikog data centra. Investitor je nastupao u ime kompanije iz grupe Fortune 100, čiji identitet nije otkriven.

Njihova odluka privukla je veliku pažnju, jer su odbile višemilionski iznos uprkos tome što bi projekat mogao da donese značajne investicije i nova radna mesta u tom delu države.

Ida Hadleston (82) odbila je više ponuda za svoju parcelu od oko 29 hektara u okrugu Mejson, čija je ponuđena vrednost iznosila ukupno 4,26 miliona dolara. Njena ćerka Delsija Ber nije prihvatila ponudu za svoje zemljište od približno 187 hektara, za koje je ponuđeno više od 22 miliona dolara.

Govoreći za LEX 18, Hadleston je poručila da novac nije razlog zbog kojeg bi promenila odluku.

– Rekla sam da ne želim vaš novac. Ne treba mi vaš novac, ali mi je žao svih ljudi koji žive oko nas – kazala je ona.

Majka i ćerka smatraju da bi izgradnja velikog data centra mogla značajno da utiče na svakodnevni život lokalne zajednice. Kako navode, dodatnu sumnju izazvala je činjenica da kompanija u čije ime je vođena kupovina nije želela da otkrije svoj identitet.

Ber ističe da je upravo nedostatak transparentnosti bio jedan od ključnih razloga zbog kojih nisu želele da prodaju porodično imanje.

– Kada ne žele da kažu ko su, to predstavlja veliki problem, jer se radi o mestu u kojem živite ili iz kojeg ćete možda jednog dana morati da odete – rekla je ona.

Planirano je da data centar bude izgrađen u blizini puta Big Pond Pajk Roud u ruralnom delu Kentakija, na oko sat i po vožnje od Leksingtona. Investitori su kontaktirali i druge vlasnike zemljišta u tom području kako bi otkupili parcele potrebne za realizaciju projekta.

Predstavnici lokalne vlasti smatraju da bi investicija mogla da donese značajan privredni razvoj regionu. Direktor za ekonomski razvoj Tajler Mekhjug izjavio je za LEX 18 da bi kompanija postala jedan od najvećih poslodavaca u okrugu.

Prema njegovim procenama, izgradnja data centra mogla bi da otvori oko 400 stalnih radnih mesta, dok bi tokom same gradnje bilo angažovano više od 1.500 radnika u građevinskom sektoru.

Ipak, Delsija Ber sumnja da će obećani efekti biti dugoročni. Ona smatra da će nakon završetka radova broj zaposlenih biti znatno manji od najavljenog.

Njena majka ostaje pri stavu da nema nameru da proda svoju zemlju.

– Ostajem ovde. Ništa me neće naterati da odem – poručila je Hadleston.

Iako vlasnice odbijaju prodaju svojih parcela, projekat još nije konačno odobren, jer lokalne vlasti okruga Mejson tek treba da donesu odluku o njegovoj realizaciji.

Izgradnja data centara poslednjih godina postala je jedan od najizraženijih trendova među velikim tehnološkim kompanijama, koje sve češće biraju ruralna područja za ovakve investicije. Tako je prošle sedmice Univerzitet Džordža Vašingtona prodao svoj kampus Virginia Science and Technology kompaniji Amazon Data Services za 427 miliona dolara radi izgradnje data centra, dok Majkrosoft planira izgradnju 15 data centara u Maunt Plezantu u saveznoj državi Mičigen, nakon kupovine zemljišta tokom 2024. godine, piše Blic.