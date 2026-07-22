U neviđenom nevremenu koje je u utorak pogodilo delove severne Makedonije pričinjena je velika materijalna šteta, a desetine osoba je povređeno. Hidrometeorološka uprava Severne Makedonije objavila je danas da je područje Skoplja, Štipa i Strumice, tokom jučeračnjeg nevremena, pogodio uragan.

Kako se navodi u saopštenju, na automatskoj meteorološkoj stanici u Štipu u 17.00 registrovan je uragan sa maksimalnim udarom vetra od 134 kilometra na sat, sa pravcem zapad-severozapad.

U Skopskoj kotlini, na automatskoj meteorološkoj stanici "Skoplje", u 16.10 registrovan je uragan sa maksimalnim udarima vetra od 130 kilometara na sat i sa pravcem sever-severozapad.

Vetar iste brzine od 130 kilometara na sat, severozapadnog pravca, registrovan je i na Automatskoj meteorološkoj stanici "Novo Selo" u Strumici, u 17.50.

"Orkan/uragan, prema klasifikaciji jačine vetra, je vetar čija brzina prelazi 118 kilometara na sat. To je izuzetno jak vetar koji se veoma retko javlja na ovoj teritoriji i uzrokuje velika razaranja i značajnu štetu širih razmera", navodi se u saopštenju.

Nevreme je izazvalo veliku materijalnu štetu, a desetine ljudi je povređeno u Skoplju i na istoku zemlje.

Vetrovi uraganske snage oštetili su ključne zdravstvene ustanove, poput bolnica u Štipu i Skoplju.

Prema podacima Centra za upravljanje krizama (CMK) , preko 9.000 poziva građana registrovano je putem broja za hitne slučajeve. Najteže posledice bile su u glavnom gradu Skoplju i u istočnom delu zemlje. U Skoplju su, prema informacijama Ministarstva zdravlja i ministra Saša Klekovskog, povređene 33 osobe.

Na Klinici za hirurške bolesti „Sveti Naum Ohridski“ pomoć su potražile 22 osobe , od kojih su dve zadržane na lečenju.

U Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu negu i centar za hitne slučajeve (TOARILUC) primljeno je 11 osoba , a direktor, prof. dr Igor Merdžanoski, potvrdio je da troje imaju teže prelome.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) , samo na području SVR Skoplje zabeleženo je 117 oštećenih vozila, 35 oštećenih krovova, 189 oborenih stabala, sedam semafora i pet požara, preneli su skopski mediji.