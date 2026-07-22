Kako je objavio meteorološki sajt "Severe weather Europe" (SWE), nakon što je evropski kontinent izdržao uporni period ekstremnih vrućina, dolazi do dugo očekivanog atmosferskog preokreta koji donosi preko potrebno hladno osveženje istočnoj polovini Evrope. Centralna Evropa i Balkan, koji su prvo bili suočili sa intenzivnim toplotnim stresom i tropskim noćima, a onda jakim nepogodama i padom temperature, sada ulaze u još jače osveženje.

Ova promena je vođena dinamičnim protokom u gornjim slojevima atmosfere koji omogućava hladnijim i nestabilnijim vazdušnim masama da prodru duboko na jug. Dnevne maksimalne temperature vazduha padaju na prijatne, sezonske proseke i ostajaće ispod 30 stepeni.

Ledeni talas briše vrućinu: Balkan na udaru najveće anomalije

Prema podacima SWE, hladna vazdušna masa će se do sredine nedelje proširiti preko centralne i istočne Evrope, a do četvrtka će temperature biti 4 do 8 stepeni ispod proseka.

Vazdušne mase koje stižu sa dalekog severa guraće hladan vazduh daleko na jug prema Balkanu i istočnom Mediteranu krajem ove nedelje.

Najjači efekat ovog hladnog talasa stiže u petak i subotu, kada će se njegovo jezgro spustiti na sam jug Balkana kao duboki hladni talas. Anomalija temperature u petak i subotu biće impresivna za kraj jula, sa temperaturama koje će u nižim slojevima atmosfere biti čak 10 do 12 stepeni ispod normale za južni Balkan, južnu Italiju i Grčku.

Sudar hladnog i preostalog toplog vazduha aktiviraće i snažne grmljavinske oluje, naročito na potezu od Italije ka južnom Balkanu.

Detaljna prognoza Marka Čubrila: Od "jesenjih" noći do novih oluja

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za naše podneblje, naglašavajući da nas čeka drastična promena.

On ističe da je atmosfera danas nad središnjim, južnim, a uveče i nad istočnim i severnim delovima regiona vrlo nestabilna uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, ali da nas od sutra čeka osveženje uz smirivanje atmosfere.

- U drugom delu nedelje treba očekivati vrlo sveže noći sa minimumima koji će se najčešće kretati od 8 do 17 stepeni - najavio je Čubrilo.

On upozorava da bi u planinskim predelima, zbog specifičnog reljefa, temperature mogle da padnu na svega oko 3 stepeni.

Šta nas čeka do kraja nedelje i u avgustu

Čubrilo iznosi detaljan plan kretanja vremenskih prilika za naredne dane:

Četvrtak: Tokom dana će biti malo toplije, ali nas popodne očekuje premeštanje još jednog hladnog fronta uz retke pljuskove, koji će prvo pogoditi sever regiona.

Petak: Ovaj dan će biti "vetrovit, relativno svež i nestabilan", ponegde uz pljuskove i jak severozapadni vetar na kopnu, dok će duž Jadrana duvati bura. Maksimumi će se kretati od svega 16 do 24 stepeni.

Vikend: Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, ali Čubrilo upozorava da je već u nedelju uveče ponovo nestabilno uz grmljavinske pljuskove.

Prema dugoročnoj prognozi, oko 27. jula biće ponovo malo svežije u odnosu na vikend, a zatim sledi otopljenje.

- Oko 3. avgusta maksimumi bi se kretali od 27 do 33 stepeni - kaže Čubrilo.

Dodaje da je već oko 5. avgusta moguće novo osveženje. Iako će ovaj talas doneti predah od vrućina, suvi i vetroviti dani znače da će opasnost od šumskih požara i dalje ostati ekstremno visoka.