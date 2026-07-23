U Srbiji se trenutno projektuje više od 800 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica. U fazi projektovanja su četiri buduće autoputske veze i više motoputeva.
Jedan od autoputeva koji se projektuje, kako je istakao Miodrag Poledica, pomoćnik direkora Puteva Srbije, jeste autoput od Beograda ka Vršcu i granici sa Rumunijom.
"Nama je cilj da povežemo Srbiju sa svim zemljama u regionu autoputskim vezama i Ruminija je jedna od tih zemalja. Kada je reč konkretno o ovom autoputu, treba da završimo projekat i nađemo sredstva za njegovu izgradnju", ukazao je Poledica.
Drugi autoput koji je u fazi projektovanja je nastavak Obilaznice oko Beograda, takozvana Deonica C obilaznice, dužine oko 31 km. Reč je o multimodanom, autoputskom i železničkom koridoru koji ima svrhu nastavka obilaznice kako železničke tako i autoputske.
"Dalje imamo dva značajna autoputa koja su u fazi projektovanja, a koja će povezati Požegu sa Boljarima, odnosno granicom sa Crnom Gorom i sa druge strane sa Kotromanom, odnosno granicom sa Bosnom i Hercegovinom.
Do Kotromana je dužine oko 60 kilometara, dok je ka Boljarima budući autoput dugačak oko 107 kilometara", istakao je Poledica.
Dunavski koridor
Kada je reč o brzim saobraćajnicama, jedna od onih koja se projektuje je nastavak Dunavskog koridora od Golupca ka Donjem Milanovcu i Brzoj Palanci.
"To je koridor dužine 90 kilometara i nadamo se nastavku projektovanja jednog kraka prema Kladovu i drugog prema Negotinu", naveo je Poledica.
Drugi koridor koji je u fazi projetovanja je brza saobraćajnica od Kraljeva ka Raški i Novom Pazaru, sa krakom ocd Raške prema Jarinju. Ta dva koridora su ukupne dužćine oko 94 kilometara.
Jedan od koridora koji je u fazi projektovanja je i brza soabraćajnica od Paraćina ka Zaječaru i Negotinu, ukupne dužine od 140 kilometara. Trenutno je u fazi javnog uvida PPPPN za taj infrastrukturni koridor koji će poovezati istočnu Srbiju sa centralnom Srbijom.
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