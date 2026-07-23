Ako je mlaz vode iz tuša postao slabiji nego ranije, najverovatniji krivac su naslage kamenca i rđe koje vremenom zapušavaju sitne otvore na glavi tuša. Dobra vest je da za rešavanje ovog problema nisu potrebna skupa sredstva niti agresivne hemikalije – dovoljno je nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće.

Stručnjaci za vodoinstalacije preporučuju jednostavnu metodu sa sodom bikarbonom i alkoholnim sirćetom, koja efikasno razgrađuje tvrdokorne naslage i vraća normalan protok vode.

Šta vam je potrebno?

Za pripremu rastvora biće vam potrebno:

100 g sode bikarbone

200 ml alkoholnog sirćeta (9%)

1 litar vruće vode (50–60 °C)

Duboka posuda ili čvrsta plastična kesa

Stara četkica za zube

Kako očistiti glavu tuša?

1. Skinite glavu tuša

Odvrnite glavu tuša sa creva. Ukoliko to nije moguće, postupak možete obaviti i dok je montirana.

2. Pripremite rastvor

U vrućoj vodi potpuno rastvorite sodu bikarbonu, a zatim polako sipajte alkoholno sirće. Pojava pene je normalna i pokazuje da je hemijska reakcija započela.

3. Potopite glavu tuša

Ako ste je skinuli, uronite je u pripremljeni rastvor. U suprotnom, sipajte tečnost u plastičnu kesu, navucite je preko glave tuša i učvrstite gumicom.

4. Sačekajte 15 do 20 minuta

Ostavite da rastvor deluje najmanje 15 minuta kako bi sirće razgradilo naslage kamenca. Kod većih naslaga vreme možete produžiti do 30 minuta.

5. Očistite otvore

Nakon potapanja isperite glavu tuša pod mlazom vode i četkicom za zube uklonite preostale naslage iz sitnih otvora.

6. Završno ispiranje

Vratite glavu tuša na crevo i pustite vodu punim pritiskom nekoliko minuta kako bi se isprali svi ostaci kamenca.

Ne zaboravite i crevo tuša

Ako ni nakon čišćenja pritisak vode nije zadovoljavajući, proverite i fleksibilno crevo. Kamenac se često taloži i u njegovoj unutrašnjosti, pa može dodatno smanjiti protok vode.

Kako sprečiti ponovno nakupljanje kamenca?

Najbolji način da produžite vek trajanja tuša i održite dobar pritisak vode jeste redovno preventivno čišćenje. Stručnjaci preporučuju da ovaj postupak ponavljate na svaka dva do tri meseca, posebno u područjima gde je voda tvrda.

Na taj način sprečićete stvaranje tvrdokornih naslaga, a tuš će duže zadržati punu funkcionalnost.