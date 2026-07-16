„Kada ste svakodnevno na terenu, najbolje vidite koliko je važno da podrška u hrani bude kontinuirana, a upravo to je omogućeno zahvaljujući programu ’Hrana za sve’. Iza svakog doniranog paketa hrane stoji čitav lanac podrške i solidarnosti - ljudi čija posvećenost i timski rad na zajedničkom cilju obezbeđuju da pomoć u hrani svakoga dana stiže do sugrađana kojima je najpotrebnija. I u tome je njegova najveća vrednost“, rekao je Srđan Budimčić iz Banke hrane Vojvodina.

Program direktnih donacija „Hrana za sve“ i tokom 2025. godine ostao je jedan od stubova društveno odgovornog poslovanja. Tokom prošle godine, uz podršku banaka hrane i partnerskih udruženja, donirano je 2.208 tona namirnica namenjenih građanima kojima je ova vrsta podrške najpotrebnija. Program je dodatno unapređen uključivanjem većeg broja solidarnih kuhinja, čime je proširen njegov domet i omogućeno da podrška stigne do još većeg broja korisnika. Svakoga dana iz Maxi prodavnica donira se više od 6,5 tona hrane, koju volonteri distribuiraju na 14 lokacija širom Srbije. Zahvaljujući kontinuiranom razvoju sistema donacija, od pokretanja programa 2013. godine donirano je više od 11 miliona kilograma hrane. Značaj ove inicijative potvrđen je i nacionalnom nagradom Privredne komore Srbije „Đorđe Vajfert“ za društveno odgovorno poslovanje, kao i priznanjem „Lideri održive transformacije“ dodeljenim na CSR & ESG Forumu.

Kroz programe donacija hrane, edukaciju učenika o zdravijim navikama u ishrani, kontinuiranu brigu o zaposlenima, unapređenje zdravijeg asortimana za kupce i smanjenje uticaja na životnu sredinu, kompanija nastavlja da održivost dosledno ugrađuje u svaki segment svog poslovanja.

Posvećenost budućim generacijama potvrđena je nastavkom školskog programa „Zdrava hrana svakog dana“, koji Delez Srbija realizuje uz podršku Ministarstva prosvete. U junu 2025. godine završena je druga godina programa tokom kojeg je ovaj edukativni karavan posetio 82 osnovne škole u preko 50 gradova, opština i naselja širom Srbije. Tokom školske 2025/2026. godine program je ušao u svoj treći ciklus i obuhvatio sve osnovne škole u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Od početka realizacije više od 30.000 učenika četvrtog razreda iz preko 330 škola širom Srbije učestvovalo je u interaktivnim radionicama posvećenim pravilnoj ishrani, hidrataciji i značaju fizičke aktivnosti.

„Verujemo da održivo poslovanje ima smisla samo kada stvara vrednost za ljude, zajednicu i životnu sredinu. Zato nastojimo da svakoga dana doprinesemo zajednici u kojoj poslujemo – bilo kroz donacije hrane, edukaciju dece, podršku domaćim proizvođačima ili stvaranje boljeg radnog okruženja za naše zaposlene. Upravo doslednost u takvim odlukama donosi najveće promene, zbog čega ćemo nastaviti da odgovorno poslujemo i zajedno sa partnerima gradimo održiviju budućnost“, izjavila je Gorica Jovović, generalna direktorka kompanije.

Kontinuirani napredak ostvaren je i u oblasti razvoja zaposlenih. Delez Srbija je drugu godinu zaredom nosilac međunarodnog sertifikata Top Employer, dok je tokom 2025. godine realizovano više od 113.000 sati obuka i profesionalnog usavršavanja. Žene čine 71 odsto ukupnog broja zaposlenih, i nalaze se na 62 odsto menadžerskih pozicija, što potvrđuje dugoročnu posvećenost kompanije razvoju ravnopravnog, inkluzivnog i podsticajnog radnog okruženja.

Uz nastavak ulaganja u modernizaciju tehnologija i procesa, kao i investicija u alate i opremu, kompanija je uvela i ambasadore bezbednosti u distributivnim centrima, čime su dodatno unapređeni bezbednost i zdravlje na radu. U 2025. godini stopa odsustva usled povreda na radu smanjena je za 24% u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija je nastavila i sa aktivnostima usmerenim na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Emisije gasova sa efektom staklene bašte (Scope 1 i Scope 2) smanjene su za 67,7 odsto u odnosu na referentnu 2018. godinu, dok je količina korišćene plastike smanjena za 8,4 odsto u odnosu na 2021. godinu. Nova zreonica banana u Distributivnom centru u Dobanovcima postala je prvi objekat u Srbiji sa EU Taxonomy sertifikatom koji potvrđuje usklađenost sa evropskim standardima održive gradnje. Primena energetski efikasnih i ekološki odgovornih rešenja u zreonici, potvđena je i prestižnim BREEAM sertifikatom sa ocenom Outstanding koja potvrđuje visok nivo održivosti u svim aspektima – od projektovanja, preko izgradnje do samog upravljanja objektom.

Upotrebom CHEP "pooling" sistema (deljenje paleta) koji podstiče i omogućava održiviji logistički model, kompanija je tokom prošle godine doprinela uštedi 153.355 dm3 drvnih resursa, smanjenju emisije ugljen-dioksida za preko 488.000 kilograma i količine otpada za 14.357 kilograma.

Inovativan pristup kao temeljni deo koncepta poslovanja vidljiv je i u razvoju asortimana zdravijih proizvoda. Kako bi kupcima pružili još kvalitetnije proizvode, nastavljena je saradnja sa Fakultetom veterinarske medicine. Pored jaja bogatih selenom, od 2025. godine pod brendom Nature’s Promise u Maxi prodavnicama dostupna su i jaja bogata vitaminom D. Zahvaljujući saradnji i podršci usmerenoj na više od 200 proizvođača voća i povrća iz svih delova Srbije, kupci mogu svakodnevno da računaju na širok izbor najkvalitetnijeg domaćeg voća i povrća na MAXI pijacama. Samo tokom prethodne godine, kompanija je otkupila skoro 56.000 tona voća i povrća od domaćih gazdinstava. Nastavljena je saradnja i sa Poljoprivrednim fakultetom, Univerziteta u Beogradu na inovacijama u oblasti primarne proizvodnje, zahvaljujući čemu su kupci u 2025. godini mogli da pronađu čak 19 artikala koji nose žig garancije „Bez ostataka pesticida“.