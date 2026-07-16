Najbolje rezultate među članicama Evropske unije zabeležila je Danska, gde je u prošloj godini čak 92,1 odsto mladih imalo najmanje osnovne digitalne veštine, slede Češka 91,7 odsto i Malta sa 91,5 odsto.

Na drugom kraju skale nalaze se Bugarska i Rumunija, jedine dve članice Evropske unije u kojima je udeo mladih sa osnovnim digitalnim znanjima bio ispod 60 odsto.

U Bugarskoj je iznosio 52,8 odsto, a u Rumuniji 53,3 odsto.

Prednost mladih žena u odnosu na muškarce

Podaci pokazuju i blagu prednost mladih žena u digitalnim veštinama.

Na nivou Evropske unije, 75,9 odsto mladih žena uzrasta od 16 do 24 godine imalo je najmanje osnovne digitalne kompetencije, u poređenju sa 73,3 odsto mladih muškaraca.

Veći procenat mladih žena sa osnovnim digitalnim znanjem zabeležen je u 22 države članice Evropske unije.

Najveća razlika u korist žena registrovana je na Kipru, gde je iznosila 18,8 procentnih poena, slede Slovenija sa razlikom od 11,6 procentnih poena i Austrija 9,1 procentni poen.

U pet država članica Evropske unije situacija je bila obrnuta, odnosno mladi muškarci imali su bolje rezultate od žena.

Najveća prednost muškaraca zabeležena je na Malti, gde je 93,6 odsto mladih muškaraca imalo osnovne digitalne veštine naspram 89,1 odsto žena, kao i u Rumuniji, sa razlikom od četiri procentna poena, navodi Evrostat na svojoj veb stranici, prnosi Tanjug.