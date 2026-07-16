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Zaspali na parkingu, kad su se probudili ostali bez svega: Sekund nepažnje na plažama u Crnoj Gori i pretvara vam se odmor u pakao

Budvanska policija upozorava turiste na oprez: ne ostavljajte lične stvari bez nadzora na plažama, jer su krađe sve učestalije.

 
Autor:  Milica Krstić
16.07.2026.10:17
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Zaspali na parkingu, kad su se probudili ostali bez svega: Sekund nepažnje na plažama u Crnoj Gori i pretvara vam se odmor u pakao
Foto: RINA
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Da li vodite računa o stvarima koje ostavljate na plaži dok se kupate ili odete po osveženje? Trebalo bi, jer sezona, pored uživanja, sa sobom donosi i povećan broj krađa, najviše upravo na plažama. Zato iz budvanske policije savetuju građanima i turistima da lične stvari ne ostavljaju bez nadzora.

Vreme je za odmor i uživanje, ali upravo su plaže tokom letnje sezone jedno od mesta na kojima lopovima može biti dovoljan samo trenutak nepažnje. Iz budvanske policije zato apeluju na građane i turiste da lične stvari ne ostavljaju bez nadzora, bilo da odlaze na kupanje ili nakratko napuštaju plažu.

Načelnik Jedinice za suzbijanje opšteg kriminaliteta Odeljenja bezbednosti Budva Nikola Medenica kaže da su najčešće na meti lopova stvari ostavljene na slobodnim delovima plaža, gde nema video-nadzora niti organizovanog obezbeđenja.

Koriste nepažnju turista

Nikola Medenica kaže da počinioci najčešće koriste nepažnju turista koji ostavljaju stvari bez nadzora dok odu na ručak ili kupanje.

„Takozvani slobodni deo plaže koji nije obezbeđen nema adekvatan video-nadzor i određena lica obično koriste nepažnju turista koji svoje stvari ostave bez nadzora, odu na ručak, dajem primer, i posle sat ili dva se vrate i primete da njihovih stvari nema. Takođe se dešava da čitava društva ostave svoje stvari bez nadzora na slobodnom delu plaže, odu da se kupaju, gde ostanu sat ili dva, i kada se vrate tih stvari više nema. Njihova nepažnja je iskorišćena“, kaže on.

Krađe se, kako navodi, često izvršavaju bez žurbe, ali u pojedinim slučajevima lopovi deluju organizovano i u paru.

Medenica objašnjava da jedan izvršilac prati situaciju na plaži i proverava da li je policija u blizini, dok drugi koristi pogodan trenutak da ukrade stvari. Dodaje da su među starijim turistima u Starom gradu najčešće zabeleženi slučajevi džeparenja.

„Ljudi rade u paru. Jedno od tih lica, na primer, prati situaciju na plaži, proverava da li ima policije u blizini ili inspektora u civilu koji bi to primetili i daje signal drugom licu koje kreće da ukrade stvari koristeći nepažnju turista koji su, na primer, u vodi. Što se tiče džeparenja u Starom gradu, kada su stariji turisti u pitanju, to su obično ženska lica. Infiltriraju se među turističke grupe i bukvalno neprimetno šetaju sa njima, tražeći pogodan trenutak da izvrše džeparenje“, rekao je Medenica.

Prema podacima policije, poslednjih godina u Budvi opada broj krađa, ali to, upozoravaju, ne znači da građani i turisti treba da budu bezbrižni.

Na meti lopova često se nađu i apartmani, posebno oni u prizemlju, gde zbog visokih temperatura vrata i prozori ostaju otvoreni.

Medenica upozorava da lopovi koriste otvorena balkonska vrata ili prozore i najčešće odnose novac, telefone i nakit koji im je nadohvat ruke.

„Ugroženi su turisti koji borave u prizemlju. Zbog vrućine balkonska vrata često ostaju otvorena ili odškrinuta, što određena lica znaju da iskoriste, neprimetno uđu, izvrše premetačinu i ukradu vredne stvari. Obično su to novčanici, telefoni i nakit koji se nalaze nadohvat ruke“, navodi on.

Zaspali sa otvorenim prozorom

Budvanska policija ističe da je tokom prošle godine rasvetlila gotovo sva prijavljena krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, a i ove godine građanima upućuje apel na oprez.

Kao primer, Medenica navodi slučaj turista koji su zaspali u automobilu sa otvorenim prozorima, nakon čega su ostali bez ličnih stvari.

„Pre nekoliko večeri imali smo jedno krivično delo u kojem su turisti zaspali na parkingu, a zbog vrućine su sve prozore na vozilu ostavili otvorene. Kada su se probudili, nisu pronašli ni torbice ni mobilne telefone, jer je neko iskoristio njihovu nepažnju i ukrao te stvari. Ta lica su brzo identifikovana, raspisana je potraga za njima i verovatno će uskoro biti procesuirana. To je još jedan apel da ljudi budu oprezni kada je reč o zaštiti svoje imovine“, zaključuje on.

Alo.rs/rtcg

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