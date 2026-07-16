Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje Barajeva navodeći da se očekuje jačanje grmljavinske aktivnosti u narednih sat vremena, kao i da će biti pljuskovi praćeni gradom i jakim vetrom.

Navode i da se očekuje premeštanje te vremenske nepogode ka Sopotu i Mladenovcu.

Istovremeno, očekuje se i nastavak jake grmljavinske aktivnosti na severu Moravičkog okruga (Gornji Milanovac) sa tendencijom premeštanja ka Šumadiji i u Kolubarskom okrugu.

Ranije danas, RHMZ je izdao upozorenje i za jug Kolubarskog okruga gde se očekuje jačanje grmljavinske oblačnosti, kao i jaki pljuskovi, grad i jak vetar u oblasti padavina.

Oblačnost je sporopokretna, ali sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu.