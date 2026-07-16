Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu prvostepenom presudom osudilo je četvoricu optuženih za nelegalnu trgovinu više od dve tone narkotika na ukupno 59 godina zatvora.

Prema saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Slobodan K.i osuđen je na 20 godina zatvora, Nikola S. na 18 godina, Nebojša S. na 14 godina, dok je Bojan K. dobio kaznu od sedam godina zatvora.

Oni su proglašeni krivim da su, kao organizovana kriminalna grupa, od marta 2022. do 24. avgusta 2024. godine izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi, kriminalna grupa je organizovala transport kokaina preko Atlantskog okeana, a droga je zaplenjena 24. avgusta 2024. godine u međunarodnim vodama, kada je na jedrilici pronađeno oko dve tone kokaina.

Jedrilicom su upravljali državljani Ukrajine i Češke, koji su, prema navodima istrage, bili angažovani za prevoz narkotika. Organizator ove kriminalne grupe, kako se sumnja, bio je Slobodan K., za kojim je ranije bila raspisana crvena Interpolova poternica nakon bekstva iz zatvora u Brazilu.