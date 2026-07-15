Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporožje Aleksandar Jakovljev poginuo je u napadu dronom na službeno vozilo, saopštio je generalni direktor ruske državne nuklearne kompanije Rosatom Aleksej Lihačov.

Prema navodima ruskih medija, u napadu je, pored Jakovljeva, poginuo i njegov vozač.

Lihačov je za napad optužio ukrajinske snage i ocenio da je reč o, kako je naveo, terorističkom aktu.

- Ova tragedija omogućena je kao rezultat direktnog podsticanja kriminalnog kijevskog režima na povećanje terorističkih napada od strane zapadnih država. Cena ovog popustljivog odnosa su ljudski životi i stvarna pretnja nuklearnim incidentom na ogromnim teritorijama Rusije, Ukrajine i Evrope - rekao je Lihačov.

Povodom ovog slučaja oglasila se i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je poručila da generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi, kako je navela, mora da obrati pažnju na ovaj događaj.

Ukrajinske vlasti se za sada nisu zvanično oglasile povodom navoda Rusije, a nezavisna potvrda okolnosti napada nije objavljena.