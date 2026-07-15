Jedna osoba poginula je u požaru u kamp-prikolici u mestu Mučići, na području Brodarice u blizini Šibenika, a uzrok izbijanja požara, identitet stradale osobe i okolnosti nesreće biće utvrđeni policijskim uviđajem, saopštili su nadležni.

Požar je izbio oko 14.35 časova, nakon čega su na lice mesta upućeni pripadnici Javne vatrogasne jedinice Šibenik, koji su požar lokalizovali oko 16.30 časova, piše "Dalmacija danas".

Po potpunom gašenju požara biće obavljen policijski uviđaj kako bi se utvrdio uzrok njegovog izbijanja. Tokom uviđaja biće utvrđeni i identitet poginule osobe, kao i tačan uzrok smrti.

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