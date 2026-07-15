Turista iz Meksika Dijego Alonso Flores (21), čiji je nestanak bio prijavljen policiji, pronađen je u risanskoj bolnici.

Meksikancu su u risanskoj bolnici sanirane posledice pada sa motocikla, rečeno je podgoričkim Vijestima iz policije.

O povredi nisu znali njegovi prijatelji, koji su prijavili njegov nestanak pošto im se nije javljao na telefon.

Oni su tada u prijavi naveli da je Flores nestao 13. jula u blizini plaže Ploče, na Krimovici kod Budve.

Podestimo, njegovi prijatelji su ranije naveli da je poslednji put viđen tog dana između 19 i 20 časova, nakon čega je otišao u šetnju plažom