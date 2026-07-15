Od 10. do 12. jula 2026. godine na Nijagarinim vodopadima održan je Nikola Tesla Fest 2026, najveća međunarodna manifestacija posvećena Nikoli Tesli u Kanadi.

Ovogodišnji festival imao je poseban značaj jer su obeležena dva velika jubileja – 170 godina od rođenja Nikole Tesle i 130 godina od puštanja u rad prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, izgrađene zahvaljujući Teslinim revolucionarnim patentima naizmenične struje.

Tokom tri festivalska dana hiljade posetilaca iz Kanade, Srbije i brojnih drugih zemalja učestvovalo je u programu koji je spojio nauku, istoriju, kulturu i umetnost upravo na mestu gde je Tesla ostvario jednu od svojih najvećih životnih vizija.

Zastava, spomenik i Nijagara u bojama Srbije

Festival je otvoren 10. jula, na Teslin rođendan, svečanom ceremonijom podizanja zastave Nikola Tesla Festa ispred Gradske kuće u Niagara Fallsu.

Nakon toga položeno je cveće kod spomenika Nikoli Tesli na Nikola Tesla Plazi, nadomak čuvenih vodopada.

Poseban trenutak večeri bilo je osvetljavanje Nijagarinih vodopada u bojama srpske zastave u čast velikog srpskog naučnika.

Ceremoniji su prisustvovali gradonačelnik Niagara Fallsa Jim Diodati, ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević, predstavnici gradske uprave, parlamenta, kao i brojni gosti iz kulturnog, naučnog i javnog života.

Nauka u Teslinom duhu

Drugi festivalski dan bio je rezervisan za Science Day, održan ispred istorijske Niagara Parks Power Station.

Posetioci svih generacija imali su priliku da učestvuju u naučnim eksperimentima, interaktivnim radionicama i edukativnim programima, dok je posebno interesovanje izazvao program Brock University-ja.

Teslini patenti i brojni edukativni sadržaji još jednom su pokazali koliko su njegove ideje i danas savremene.

Gala veče za pamćenje

Vrhunac festivala predstavljala je Tesla Gala Night, održana 12. jula u prepunoj sali Niagara Falls Convention Centre.

Program je otvorila Dunja Živković recitacijom pesme "Kada bih ja bio Tesla" književnice Maje Sotirov.

Prisutnima su se obratili predstavnici grada Niagara Falls, ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević, predsednik Niagara Parks Commission David Adames i član kanadskog parlamenta Ned Kuruc, ističući značaj Teslinog nasleđa i saradnje Srbije i Kanade.

Program su vodili glumica i pevačica Jelena Gavrilović i predsednik kompanije Er Srbija za Severnu Ameriku George Petković.

Stefan Milenković oduševio publiku

Muzički program otvorio je pijanista Viktor Lazarov, nakon čega je nastupila Jelena Gavrilović.

Kulminacija večeri usledila je izlaskom na scenu jednog od najvećih violinista današnjice Stefana Milenkovića, koji je uz pratnju Sinfonia Toronto održao koncert nagrađen višeminutnim ovacijama publike.

Veče je dodatno obogaćeno promocijom knjige "Tesla's Cottage" autorke Barbare Dadino, koja danas živi u nekadašnjoj Teslinoj kući na Long Ajlendu.

Posebne emocije izazvala je monodrama "Iskra", u kojoj je glumica Maja Kolundžija Zoroe maestralno oživela lik Tesline majke Đuke.

Na kraju gala večeri Er Srbija je organizovala izvlačenje glavne nagrade – dve povratne avio-karte za Beograd, što je izazvalo veliko oduševljenje prisutnih.

Festival koji povezuje svet

Nikola Tesla Fest 2026 još jednom je pokazao da Teslino nasleđe prevazilazi granice država i kontinenata.

Na mestu gde je pre 130 godina započela nova era proizvodnje električne energije okupili su se ljudi različitih generacija, kultura i profesija, ujedinjeni željom da čuvaju uspomenu na jednog od najvećih naučnika svih vremena.

Sa Nijagarinih vodopada poslata je poruka da Teslina iskra i danas inspiriše nove generacije naučnika, umetnika i stvaralaca širom sveta.