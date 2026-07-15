Republici Srbiji, kao vlasniku 76,70 odsto akcija Kompanije, isplaćeno je ukupno 1,45 milijardi dinara, Akcionarskom fondu, koji poseduje 3,61 odsto akcija, isplaćeno je 68,33 miliona dinara, a ostalim akcionarima Kompanije, koji zajedno poseduju 19,69 odsto akcija, isplaćeno je ukupno 372,69 miliona dinara u bruto iznosu.

Pravo na dividendu ostvarili svi akcionari koji su na dan 18. aprila 2026. godine bili upisani u Centralni registar hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Kompanije.

Redovna isplata dividende predstavlja potvrdu uspešnog poslovanja Kompanije, ostvarene dobiti i kontinuiteta odgovornog upravljanja, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti i dugoročne vrednosti za akcionare.