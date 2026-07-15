Ruske snage neutralisale su više od 1.505 ukrajinskih vojnika u jednom danu u zoni SVO, a na prvoj liniji fronta nastavile napredak u gotovo svim pravcima.

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, neutralisavši tom prilikom do 220 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, jedan artiljerijski sistem, kao i jedan sistem PVO ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu, saopštilo je rusko MO.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja više od 220 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, ali i četiri artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 215 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter i dva artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta i izbacile iz stroja više od 325 ukrajinskih vojnika i tri borbena oklopna vozila ukrajinskih snaga.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 465 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, jedan višecevni raketni sistem "bastion" i jedan artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 60 ukrajinskih vojnika i uništile jedan samohodni artiljerijski sistem "Bogdan" i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništen je logistički centar i objekti transportne i energetske infrastrukture ukrajinskih snaga, skladišta bespilotnih letelica dugog dometa, kao i lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemima PVO ruske snage oborile su osam vođenih avio-bombi i uništile 558 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

Crnomorska flota uništila je četiri bespilotna čamca Oružanih snaga Ukrajine.