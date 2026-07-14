Prvih deset mobilnih ambulanti počelo je s radom u deset gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić najavila je da će do kraja godine, uz podršku Svetske banke, stići još 15 mobilnih ambulanti i pet mobilnih apoteka.

Mobilne ambulante namenjene su pre svega stanovnicima udaljenih i ruralnih područja, kao i starijim i teško pokretnim osobama kojima je otežan pristup domovima zdravlja i bolnicama.

- Rezultati su svuda dobri, jer se zdravstvena zaštita približava ljudima kojima je najpotrebnija. Omogućava bolju kontrolu hroničnih bolesti, jača prevenciju, a istovremeno predstavlja dobro rešenje za nedostatak zdravstvenih radnika u ruralnim i slabo naseljenim sredinama - istakla je Stašević Karličićeva u Jutarnjem dnevniku na RTS.

Prve mobilne ambulante raspoređene su u Aranđelovcu, Leskovcu, Kuršumliji, Krupnju, Loznici, Negotinu, kao i u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Prema rečima državne sekretarke, Ministarstvo zdravlja je prošle godine izmenom podzakonskih akata uvelo mobilne ambulante i mobilne apoteke kao novi oblik zdravstvenih službi.

- Iz sredstava Svetske banke u vrednosti od četiri miliona evra stiže nam još 15 mobilnih ambulanti i pet mobilnih apoteka. Tako ćemo praktično pokriti čitavu teritoriju Srbije - od Vojvodine do juga zemlje - rekla je Stašević Karličićeva.

Državna sekretarka objasnila je da se mobilna ambulanta u praksi ponaša kao izdvojena ordinacija doma zdravlja koja dolazi do pacijenata.

- Nije potreban uput. To je jedna ambulanta nadležnog doma zdravlja koja dolazi do vas umesto da vi dolazite njoj - naglasila je Stašević Karličićeva.

U mobilnim ambulantama građani mogu da obave ultrazvučne preglede, EKG, spirometriju i osnovne laboratorijske analize, dok će naredne isporuke vozila biti opremljene i dodatnom dijagnostikom.

Za početak će raditi i pet mobilnih apoteka, koje će omogućiti stanovnicima udaljenih mesta da lekove preuzimaju bez odlaska u najbliži grad.

Lekari koji rade u mobilnim ambulantama ističu da su vozila opremljena savremenim dijagnostičkim aparatima, uključujući ultrazvuk, EKG i laboratoriju za osnovne analize.

Prvi pregledi u Gornjem Sinkovcu

Prva mobilna ambulanta predstavljena je u Gornjem Sinkovcu kod Leskovca, gde je pregledano 18 meštana, a troje pacijenata upućeno je na dalju specijalističku dijagnostiku.

Jedan od meštana rekao je da ova usluga mnogo znači ljudima koji nemaju redovnu autobusku liniju do grada.

- Iskoristio sam priliku da proverim svoje zdravlje. S godinama uvek ima nekih problema, ali je najvažnije da čovek nađe vremena za preventivni pregled - naveo je.

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