Ovaj značajan korak realizovan je zahvaljujući jasnoj viziji i podršci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji sistemski ulažu u jačanje zdravstva i unapređenje uslova lečenja širom Srbije.

„Ovo je velika i važna vest za Niš. Danas smo ostvarili cilj koji su naši građani dugo očekivali , da zdravstvena usluga bude dostupna svima, bez izuzetka. Mobilna ambulanta znači da zdravstvo dolazi do čoveka, tamo gde je najpotrebnije“, izjavio je Lazarević.

On je naglasio da je ovo još jedan dokaz da država ne odustaje od ulaganja u zdravstveni sistem i da se konkretnim merama rešavaju realni problemi građana.

„Hvala predsedniku Republike i ministru zdravlja na podršci i razumevanju potreba našeg grada. Nastavljamo dalje, još jače, sa jasnim ciljem , da svaki čovek u Srbiji ima jednaku šansu za lečenje“, poručio je Lazarević.

Nova mobilna ambulanta biće opremljena najsavremenijom medicinskom opremom i omogućiće preventivne preglede, ranu dijagnostiku i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na terenu, posebno u udaljenim i nedovoljno dostupnim sredinama.