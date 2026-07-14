Srbija će od 2027. godine u potpunosti digitalizovati izdavanje i upotrebu ATA karneta, pasoša za robu, radi bržeg i jeftinijeg poslovanja. Sa više od 300 digitalnih transakcija realizovanih za samo mesec dana, Srbija je vodeća među zemljama koje izdaju kombinovane, papirne i digitalne ATA karnete za privremeni uvoz robe u 30 evropskih država sa digitalnim sistemom, pokazuju podaci platforme ATA Carnet Core Međunarodne trgovinske komore.

Potpunu digitalizaciju izdavanja i upotrebe ATA karneta - međunarodnog carinskog dokumenta za privremeni uvoz i izvoz robe, omogućiće Sporazum o saradnji koji su potpisali Privredna komora Srbije (PKS) i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), a koji obuhvata razvoj novog sistema za elektronsko izdavanje i upotrebu ATA karneta.

Sporazum su u Privrednoj komori Srbije potpisali zamenik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Ninoslav Kekić i zamenik predsednika Privredne komore Srbije za međunarodnu saradnju i razvoj Mihailo Vesović.

Ovom saradnjom biće obezbeđeni uslovi za razvoj softverskog rešenja „e-ATA”, koje će povezati privredu i Komoru sa domaćim i inostranim carinskim organima posredstvom platforme ATA Carnet System Međunarodne trgovinske komore.

Saradnja PKS i RSJP započeta je 2019. godine u okviru reforme „e-PAPIR – Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative”, sa ciljem unapređenja usluga koje su privredi neophodne za poslovanje, izvoz i uvoz robe.

- Potpisanim sporazumom dodatno učvršćujemo višegodišnju saradnju na pojednostavljenju administrativnih postupaka za privredu. Digitalizacija ATA karneta omogućiće kompanijama da postupke obavljaju brže, jednostavnije i uz manje troškove. Naš cilj je da javne usluge budu dostupne elektronski, u svakom trenutku i uz najviše bezbednosne i međunarodne standarde - izjavio je Kekić.

Novo softversko rešenje omogućiće potpuno elektronski postupak, od podnošenja zahteva i dokumentacije do dobijanja identifikacionog i PIN koda digitalnog ATA karneta. Korisnici više neće morati da dolaze u prostorije PKS da bi preuzeli karnet, što će im dodatno uštedeti vreme i novac.

- Digitalna transformacija doneće srpskoj privredi brže i jednostavnije prekogranično poslovanje. Eliminisanjem papirologije ubrzava se izdavanje dokumenata, dok će direktna integracija sa carinom skratiti zadržavanje robe na graničnim terminalima. Za kompanije to znači niže troškove i veću bezbednost, jer elektronski sistem isključuje rizik od gubitka, oštećenja ili falsifikovanja dokumenata - istakao je Vesović.

Tokom 2025. godine u Srbiji je izdato 5.107 ATA karneta, a vrednost robe privremeno izvezene uz njihovu upotrebu premašila je 6,5 milijardi dinara. Sa izdatim karnetima realizovano je više od 10.000 putovanja.

Međunarodna trgovinska komora pokrenula je digitalizaciju ATA karneta 2017. godine. Tranzicioni period trajaće do kraja 2027, dok se od 1. januara 2028. godine očekuje potpuni prelazak sa papirnih na digitalne karnete i transakcije.

Od 1. juna 2026. godine digitalni ATA karneti obavezni su za prvu grupu od 30 zemalja, među kojima su članice Evropske unije, Švajcarska, Norveška i Velika Britanija. PKS trenutno izdaje kombinovane, papirne i digitalne ATA karnete.

Korisnici uz papirni dokument dobijaju identifikacioni i PIN kod, pomoću kojih digitalni karnet preuzimaju u aplikaciji na telefonu (ATA Carnet app) ili na računaru (ATA Carnet Desktop), samostalno kreiraju putovanja i carinskim organima prikazuju QR kodove.

Digitalna obrada ATA transakcija u Upravi carina Republike Srbije očekuje se najkasnije do kraja prvog kvartala 2027. godine, dok je puštanje sistema „e-ATA” u rad planirano do 15. januara 2027.

ATA karnet važi u više od 80 zemalja sveta i predstavlja svojevrsni „pasoš za robu”, sa rokom važenja do godinu dana.

Digitalizacija ATA karneta realizuje se u okviru projekta „Digitalizacija poslovnog okruženja u Srbiji – D4BE“ koji je usmeren na unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji. U okviru ovog projekta sprovodi se digitalizacija određenog broja administrativnih postupaka po principu poslovnih epizoda za niz privrednih grana, kako bi se ovi postupci pojednostavili i bili brži, jednostavniji i jeftiniji za privredu. Projekat sprovodi Republički sekretarijat za javne politike, uz finansijsku podršku Evropske unije.

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