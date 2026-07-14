Sve više građana u potrazi je za kućama na selu koje nude mir, prirodu i dovoljno prostora za život ili odmor. Upravo jedan takav oglas privukao je pažnju u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija".

Na prodaju je porodična kuća u selu Valjevska Kamenica, u okolini Valjeva, udaljena oko 120 kilometara od Beograda. Vlasnik za ovu nekretninu traži 32.000 evra.

Kuća je odmah useljiva

Kako se navodi u oglasu, kuća ima 180 kvadratnih metara i nalazi se na placu površine 22 ara. Nekretnina je uknjižena, legalizovana, sa urednim vlasništvom 1/1.

Kuća se prodaje nameštena i odmah je useljiva, a priključeni su voda i struja.

Raspored prostorija

U prizemlju se nalaze:

prostrani dnevni boravak,

kuhinja,

trpezarija,

manji toalet.

Na spratu su:

tri spavaće sobe,

veliko kupatilo,

ostava koja se, prema navodima vlasnika, može preurediti u dodatnu sobu,

veliki hodnici i terase.

Pored kuće nalaze se i garaža i pomoćni objekat.

Potrebno je minimalno ulaganje

Vlasnik ističe da je jedino potrebno urediti stepenice kod ulaznih vrata, dok je ostatak kuće u funkcionalnom stanju.

Za grejanje su obezbeđeni klima uređaj i šporet na drva, što omogućava boravak tokom cele godine.

Selo ima sve što je potrebno za život

Valjevska Kamenica raspolaže osnovnom infrastrukturom, pa se u mestu nalaze:

osnovna škola,

pošta,

ambulanta,

prodavnice.

Zbog toga ova nekretnina može biti dobar izbor kako za vikendicu i odmor, tako i za stalni život na selu.

Tražena cena iznosi 32.000 evra.