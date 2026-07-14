Sve više građana u potrazi je za kućama na selu koje nude mir, prirodu i dovoljno prostora za život ili odmor. Upravo jedan takav oglas privukao je pažnju u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija".
Na prodaju je porodična kuća u selu Valjevska Kamenica, u okolini Valjeva, udaljena oko 120 kilometara od Beograda. Vlasnik za ovu nekretninu traži 32.000 evra.
Kuća je odmah useljiva
Kako se navodi u oglasu, kuća ima 180 kvadratnih metara i nalazi se na placu površine 22 ara. Nekretnina je uknjižena, legalizovana, sa urednim vlasništvom 1/1.
Kuća se prodaje nameštena i odmah je useljiva, a priključeni su voda i struja.
Raspored prostorija
U prizemlju se nalaze:
- prostrani dnevni boravak,
- kuhinja,
- trpezarija,
- manji toalet.
Na spratu su:
- tri spavaće sobe,
- veliko kupatilo,
- ostava koja se, prema navodima vlasnika, može preurediti u dodatnu sobu,
- veliki hodnici i terase.
Pored kuće nalaze se i garaža i pomoćni objekat.
Potrebno je minimalno ulaganje
Vlasnik ističe da je jedino potrebno urediti stepenice kod ulaznih vrata, dok je ostatak kuće u funkcionalnom stanju.
Za grejanje su obezbeđeni klima uređaj i šporet na drva, što omogućava boravak tokom cele godine.
Selo ima sve što je potrebno za život
Valjevska Kamenica raspolaže osnovnom infrastrukturom, pa se u mestu nalaze:
- osnovna škola,
- pošta,
- ambulanta,
- prodavnice.
Zbog toga ova nekretnina može biti dobar izbor kako za vikendicu i odmor, tako i za stalni život na selu.
Tražena cena iznosi 32.000 evra.
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