Predsednik Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje plata i penzija do kraja godine, kao i paket ekonomskih mera vredan više od 600 miliona evra koji će obuhvatiti više od dva miliona građana

On je danas tokom predstavljanja novih mera govorio i o mobilnim ambulantama.

- Kupili smo ovih 10 mobilnih ambulanti, kupovaćemo dalje, one su nas koštale 225 miliona dinara. Istovremeno, u toku je procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti, i apoteka, 15 ambulanti i 5 apoteka, ukupne predviđene vrednosti 4 miliona evra. Planirana distributivna lista za nabavku mobilnih ambulanti je sledeća: Pirot, Zaječar, Surdulica, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar, Sremska Mitrovica. Za mobilne apoteke: Kragujevac, Užice, Niš, Novi Pazar, Novi Sad. Želim... dužan sam da ukažem, jer su ovo državni novci, ali želim i vama da kažem da samo znate koliko država brine o tome.