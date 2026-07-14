Novo podrhtavanje tla zabeleženo je jutros kod Prokuplja, potvrdio je Republički seizmološki zavod.

Prema objavljenim podacima, zemljotres magnitude 2,3 stepena po Rihterovoj skali registrovan je oko 8.48 časova, na dubini od približno jednog kilometra.

Drugi zemljotres za dva dana

Ovo je drugi potres koji je pogodio područje Prokuplja u poslednja dva dana.

Podsetimo, juče, 13. jula, na istom području registrovan je zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali.

Za sada bez informacija o šteti

Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima.

Nadležne službe prate situaciju, dok Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost na ovom području.

Izvor: Republički seizmološki zavod