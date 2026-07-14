Upravo zato društvenim mrežama neprestano kruže razni saveti koji obećavaju trenutno osveženje, a jedan od najpopularnijih tvrdi da je dovoljno obmotati flašu ili limenku mokrim kuhinjskim papirom, staviti je u zamrzivač i sačekati svega 15 minuta.

Na prvi pogled, trik deluje potpuno logično. Vlažan papir treba čvrsto da obuhvati flašu, a prema objašnjenjima koja prate ovaj savet, voda iz papira ubrzava odvođenje toplote sa površine ambalaže, pa bi piće navodno trebalo da postane ledeno za veoma kratko vreme.

Međutim, kada je ovaj trik testiran u praksi, rezultati nisu bili onakvi kakve mnogi očekuju.

Video urednici portala Chip odlučili su da provere koliko je metoda zaista efikasna. Koristili su dve identične flaše – jedna je ostala u frižideru kao kontrolni uzorak, dok je druga bila obmotana mokrim kuhinjskim papirom i ostavljena u zamrzivaču 15 minuta.

Iako je papir bio veoma hladan nakon vađenja iz zamrzivača, samo piće nije dostiglo temperaturu koja bi opravdala tvrdnje sa interneta. Rashladilo se tek neznatno više od flaše koja je stajala u frižideru, pa se može zaključiti da ovaj viralni trik ne donosi spektakularne rezultate.

Ako želite da piće brže postane hladno, postoje i drugi načini koji mogu biti praktičniji. Čaše možete nakratko staviti u zamrzivač kako bi duže zadržavale hladnoću, dok će led trenutno rashladiti napitak, iako ga može malo razvodniti.

Kada boravite u prirodi, piće možete spustiti u hladnu vodu, najbolje u zatvorenoj vodootpornoj kesi ili posudi kako ne bi otplutalo. Dobro rešenje može biti i ostavljanje flaše između hladnog kamenja ili u pesku, gde su temperature niže nego na užarenom vazduhu.

Iako internet često nudi brza i jednostavna rešenja, ovaj popularni trik pokazao je da nije svako viralno obećanje zaista efikasno. Ako očekujete ledeno hladno piće za samo 15 minuta, mokar papir neće napraviti čudo, iako može donekle ubrzati proces hlađenja.