Lokalni razvoj oblačnosti koji je na području Bačke i Srema uslovio kratkotrajne pljuskove i grmljavinu premeštaće se ka Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prolazne padavine pre 11.30 časova očekuju se na teritoriji opština Surčin i Zemun, a zatim i u drugim delovima grada.

U ostalim krajevima Srbije u naredna dva časa preovlađivaće pretežno sunčano vreme.

Posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se i u drugim regionima zemlje. Vetar će biti slab i umeren, zapadnih pravaca, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 30 do 34 stepena.

Vremenska prognoza za naredne dane

U nedelju, 12. jula, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na severu Srbije uglavnom će biti suvo, dok se u ostalim krajevima povremeno očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, a sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi od 27 do 31 stepen.

U ponedeljak, 13. jula, smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

U utorak i sredu, 14. i 15. jula, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, sa dnevnim temperaturama od 32 do 34 stepena.

U četvrtak i petak, 16. i 17. jula, vreme će ponovo biti nestabilnije, uz uslove za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Za vikend, 18. i 19. jula, prognozira se pretežno sunčano vreme, a maksimalne temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni.