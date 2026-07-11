Razlozi za to su različiti – od zaštite prirode i očuvanja izolovanih zajednica, do opasnosti koje mogu biti kobne za svakoga ko odluči da ih poseti.

Jedno od najpoznatijih je Severni Sentinel, malo ostrvo u Bengalskom zalivu na kojem živi pleme Sentinelaca. Reč je o jednoj od poslednjih potpuno izolovanih zajednica na svetu koja vekovima odbija svaki kontakt sa spoljnim svetom. Indijske vlasti zbog njihove zaštite zabranjuju prilazak ostrvu i uspostavile su bezbednosnu zonu od pet kilometara. U prošlosti je bilo i slučajeva u kojima su ljudi izgubili život nakon što su pokušali da se približe obali.

Ništa manje opasno nije ni brazilsko Zmijsko ostrvo (Ilha da Queimada Grande). Na njemu žive hiljade otrovnih zmija, uključujući zlatnu kopljarku, jednu od najopasnijih vrsta na svetu. Zbog ogromnog rizika pristup je dozvoljen isključivo naučnicima i pripadnicima brazilske mornarice.

Među najjezivijim mestima nalazi se i Povelja, malo ostrvo u Venecijanskoj laguni. Tokom epidemija kuge služilo je kao karantin i mesto na kojem su sahranjivane žrtve bolesti, a kasnije je na njemu radila psihijatrijska bolnica. Danas je potpuno napušteno i zatvoreno za posetioce, a godinama ga prate brojne priče o paranormalnim pojavama.

Potpuno drugačiju priču ima islandsko ostrvo Surtsej, koje je nastalo 1963. godine posle podmorske vulkanske erupcije. Naučnici su odmah zabranili pristup kako bi proučavali kako se biljni i životinjski svet razvijaju na potpuno novom kopnu bez uticaja čoveka. Zbog izuzetne naučne vrednosti, ostrvo je pod zaštitom UNESCO-a, a na njega mogu da kroče samo odabrani istraživači.

Na listi se nalazi i havajsko ostrvo Niihau, poznato kao Zabranjeno ostrvo. U privatnom je vlasništvu još od 19. veka, a vlasnici nastoje da očuvaju tradicionalni način života i havajsku kulturu. Na ostrvu živi oko 170 stanovnika, dok je pristup dozvoljen samo meštanima, članovima porodice vlasnika, njihovim gostima i pojedinim državnim zvaničnicima.

Ova ostrva pokazuju da i u vreme kada je svet povezan više nego ikada postoje mesta na kojima čovek nije dobrodošao – bilo zbog očuvanja prirode, zaštite ljudi ili opasnosti koje vrebaju na svakom koraku.