Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" je objavljena fotografija meduze koju su, kako navode, poslali čitaoci nakon što su je uočili u blizini plaže Maljevik u Sutomoru.

Uz fotografiju su postavili pitanje koja je ovo vrsta meduze i koliko je opasna?

Prema navodima iz objave, na osnovu izgleda meduze pretpostavlja se da je reč o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najčešćih većih meduza koje se mogu videti u Jadranskom moru.

Kako se navodi, njen ubod u većini slučajeva nije opasan po život, ali može izazvati neprijatne simptome, među kojima su pečenje i bol na mestu kontakta, crvenilo kože i svrab ili blagu alergijska reakcija.

U objavi se dodaje da osobe koje su osetljive ili sklone alergijama mogu razviti izraženije simptome, zbog čega bi u tom slučaju trebalo potražiti medicinsku pomoć.

Autori objave posebno upozoravaju kupače da ne dodiruju meduze, čak ni kada su nasukane na obalu, jer njihove žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon uginuća.

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