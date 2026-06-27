Turisti koji ovih dana letuju u Tunisu upozoravaju na veliki broj meduza koje su se pojavile na plažama u Mahdiji.

U Fejsbuk grupi "Tunis – letovanje hoteli info" objavljena je poruka u kojoj se apeluje na sve kupače da budu posebno oprezni, naročito kada su u pitanju deca.

"Ne dirajte meduze ni kada su na obali"

U objavi se navodi da je poslednjih dana primećen veliki broj meduza u moru, ali i na plažama.

Administratori grupe upozorili su turiste da meduze ne treba dirati čak ni kada izgledaju kao da su uginule ili izbačene na obalu, jer i tada mogu izazvati bolne opekotine.

Šta uraditi ako vas opeče meduza?

U upozorenju se navodi i kako treba reagovati ukoliko dođe do kontakta sa meduzom.

Preporučuje se da osoba odmah izađe iz mora, a mesto opekotine ispere morskom vodom.

Takođe, savetuje se da se koža ne trlja, jer to može dodatno da pogorša reakciju.

Ukoliko se pojavi jači otok, intenzivan bol ili druga izražena reakcija, potrebno je javiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Na kraju objave administratori su svim turistima poželeli bezbedan i prijatan odmor uz poruku:

– Uživajte u moru, ali budite oprezni.