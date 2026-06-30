Dok hiljade turista iz Srbije već uživaju na letovanju u Grčkoj, sa plaža stižu i upozorenja koja nikoga nisu ostavila ravnodušnim.

Na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju objave o većem broju meduza u moru, a mnogi turisti tvrde da njihov ubod može da bude izuzetno bolan i neprijatan.

Posebnu pažnju izazvala je objava u popularnoj Fejsbuk grupi „Grčka uživo“, gde je jedan turista podelio fotografiju sa Piliona i upozorio ostale kupače.

„Da li neko zna o kojoj vrsti meduze se radi? Od jutros ih je puna obala na Pilionu“, napisao je.

U komentarima su ubrzo krenula brojna upozorenja i iskustva ljudi koji veruju da je reč o ljubičastoj meduzi Pelagia noctiluca, poznatoj i kao jedna od najneprijatnijih meduza u Mediteranu.

Njeni pipci mogu izazvati jak bol, peckanje, crvenilo, otok, a kod osetljivijih osoba i ozbiljnije reakcije.

Mnogi koji su imali kontakt s njom kažu da bol može trajati satima, pa čak i danima.

Šta da radite ako vas opeče?

Ako dođe do kontakta sa meduzom, najvažnije je da ne paničite.

Stručnjaci savetuju da mesto uboda odmah isperete morskom vodom, nikako običnom ili slatkom.

Ako na koži ostanu delovi pipaka, nemojte ih skidati rukama. Najbolje je da ih pažljivo uklonite karticom ili nekim ravnim predmetom.

Na mesto uboda može pomoći hladna obloga ili led preko tkanine.

Ako se pojave jači simptomi poput:

jakog otoka

nesnosnog bola

vrtoglavice

otežanog disanja

odmah potražite lekarsku pomoć.

Gde ih ima najviše?

Zbog visokih temperatura i toplijeg mora, meduze se sve češće približavaju obali.

Prema ranijim upozorenjima, ljubičaste meduze primećene su kod severne Evije, Sporada, Skijatosa i Skopelosa, a sada ih turisti prijavljuju i na Pilionu.

Njihova pojava u Egejskom i Jonskom moru nije neuobičajena tokom leta, ali broj može naglo da poraste zbog morskih struja, vetrova i temperature vode.

Zato, ako letujete u Grčkoj, pre ulaska u vodu obratite pažnju na upozorenja spasilaca i lokalaca.

Bolje minut opreza nego pokvaren odmor.