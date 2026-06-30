Sa početkom letnje sezone i prvim talasima visokih temperatura koji pogađaju Evropu, mnogi putnici koji još nisu rezervisali odmor okreću se destinacijama koje nude povoljnije cene smeštaja i svakodnevnih troškova. U tom kontekstu, jedno mesto na crnogorskom primorju sve češće se izdvaja kao jedna od najpristupačnijih opcija na Jadranu.

Reč je o Sutomoru, malom obalskom gradu koji poslednjih godina privlači sve veći broj turista zbog relativno niskih cena u odnosu na druge popularne destinacije u regionu. Prema dostupnim informacijama, apartmanski smeštaj u ovom mestu može se pronaći već od oko 20 evra po noćenju, što ga svrstava među najjeftinije opcije na crnogorskoj obali. Iako se cene razlikuju u zavisnosti od lokacije, udaljenosti od plaže i nivoa opremljenosti, i dalje ostaju znatno niže nego u mnogim drugim turističkim centrima.

Povoljnost se primećuje i u svakodnevnoj potrošnji tokom boravka. Kafa u kafićima košta u proseku oko 1,5 evra, dok se jednostavniji obroci mogu pronaći već za približno 4 evra. Ovakav cenovni nivo doprinosi utisku da je Sutomore destinacija pogodna za duži boravak uz ograničen budžet.

Na plažama se ležaljke iznajmljuju po cenama koje se kreću između 10 i 15 evra, u zavisnosti od lokacije i dodatnih pogodnosti koje nude ugostiteljski objekti duž obale. Ugostitelji nastoje da zadrže konkurentne cene kako bi privukli što veći broj gostiju tokom letnje sezone.

U poređenju sa tim, druge jadranske destinacije imaju znatno više cene. U Neumu, jedinom gradu Bosne i Hercegovine na moru, sedmodnevni odmor može se organizovati za manje od 300 evra, dok su u poznatim hrvatskim turističkim centrima poput Dubrovnika i Hvara troškovi znatno viši.

U tim mestima, cena noćenja u apartmanima tokom špica sezone kreće se od oko 75 evra, pa sve do preko 1.900 evra za luksuzne smeštajne kapacitete, što ih čini nedostupnim većem delu turista.

Zbog takvih razlika u cenama, Sutomore se sve češće posmatra kao realna i pristupačna alternativa za porodice, mlade i putnike koji žele odmor na moru bez visokih troškova. Istovremeno, promenjene ekonomske okolnosti u Evropi i rast troškova života utiču na to da turisti sve pažljivije planiraju putovanja i traže najbolji odnos cene i kvaliteta.

Danas više nije dovoljno samo imati smeštaj uz more, već je za mnoge putnike presudno da celokupno iskustvo odmora bude finansijski održivo i prilagođeno njihovim mogućnostima, piše Dnevno.