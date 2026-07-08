Po osnovu projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ bespovratna sredstva kojima se pokriva deo troškova za zamenu stolarije ili ugradnju solarnih panela, dobilo je 284 Novobeograđana.

Uz zahvalnost ministarstvu, što je drugu godinu zaredom taj projekat uspešno sproveden, predsednica Nikolić je obraćajući se prisutnima istakla da niko od Novobeograđana koji su se prijavili, nije ostao „ispod crte“. Subvencije su dobili svi koji su uredno podneli prijave.

„Zajedno sa ministarstvom, opredelili smo više nego duplo sredstava u odnosu na prošlu godinu. Ovo je projekat koji pomaže ne samo građanima, već ima veliki značaj i po pitanju uštede energije na nivou cele Republike. Uz uštedu od 30 odsto, drastično ćete smanjiti vaše račune, a time u značajnoj meri doprineti i uštedi energije na nivou države“, rekla je Ivana Nikolić.

Od ukupnog broja ugovora, tri su odobrena za postavljanje solarnih panela, a Opština je ove godine prvi put raspisala i javni poziv za socijalno ranjive kategorije stanovnika, tako da su subvencije dobile i osobe sa invaliditetom, primaoci najnižih penzija i primaoci dodatka za tuđu negu i pomoć.

„Opština Novi Beograd će i ubuduće pratiti pozive ovog i ostalih ministarstava i nastaviti da sprovodi projekte koji podižu kvalitet života njenih građana“, naglasila je Ivana Nikolić.

Ministarka Đedović Handanović se zahvalila Novobeograđanima što su se u tako velikom broju prijavili i izjavila da učešćem u projektu energetske efikasnosti doprinose ostvarivanju ciljeva Vlade Republike Srbije, a to su energetska održivost, manja potrošnja energije i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

„Program koji već nekoliko godina sprovodimo širom Srbije ima za cilj da 50.000 domaćinstava dobije subvencije za mere energetske efikasnosti“, istakla je ministarka.

Od početka godine ovakvi ugovori su kako je naglasila, dodeljeni u više od 75 lokalnih samouprava, a prema prvom anketiranju korisnika koji su ranije dobili subvencije, čak 97 odsto građana je izjavilo da su te mere doprinele poboljšanju kvaliteta stanovanja.