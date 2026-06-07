Sa početkom letnje sezone, ljubičaste meduze ponovo su u centru pažnje, jer se njihov broj u grčkim morima povećava.

Morski biolog Hristos Taklis je ispričao kakva je situacija u grčkim morima, područjima u kojima je zabeležen povećan broj meduza.

„Poslednjih godina zaista beležimo rast njihove populacije. Trenutno je povećan broj prijava na području Halkide, Nea Artakija i Politike. Međutim, situacija nije stalna, jer se meduze vrste Pelagia noctiluca kreću pod uticajem morskih struja i vetrova. Zbog toga mesta koja danas imaju veće koncentracije meduza već za nekoliko dana ili nedelja mogu izgledati potpuno drugačije“, istakao je Taklis.

Prati se kretanje meduza

Pored dobro poznate aplikacije iNaturalist, preko koje su građani i kupači prethodnih godina prijavljivali pojavu ljubičastih meduza, ove godine dostupna je i nova platforma pelagia.mermanconservation.co.uk.

Ova platforma prikuplja i obrađuje podatke u realnom vremenu, koristeći informacije iz korisničkih prijava, internet objava i Fejsbuk grupe „Jellyfish in Greece“, koja broji više od 30.000 članova. Zahvaljujući tome, naučnici i građani mogu preciznije da prate kretanje i rasprostranjenost ljubičastih meduza u grčkim morima.

Prema rečima Taklisa, platforma je značajno unapređena i sada nudi mnogo više od običnog beleženja opažanja.

„Korisnici imaju pristup toplotnim mapama, pretrazi po lokacijama, kao i funkcijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji koje omogućavaju predviđanje kretanja meduza. Sistem kombinuje satelitske podatke, vremenske uslove i informacije o morskim strujama, pa može da proceni moguće pomeranje populacija meduza i do pet dana unapred“, objasnio je on.

Simptomi žarenja meduze nisu bezazleni

Na platformi se mogu pronaći i detaljna uputstva za prepoznavanje ljubičaste meduze, kao i brojne korisne informacije o njenim karakteristikama i ponašanju.

Građanima su dostupni i praktični saveti o tome kako da reaguju u slučaju susreta ili kontakta sa ovom vrstom, čime se doprinosi većoj bezbednosti kupača tokom letnje sezone.

Stručnjaci ističu da simptomi nakon uboda (žarenja) meduze nisu nimalo bezazleni. Simptomi mogu biti mogu uključivati peckanje, bol, često izraženo crvenilo kože, a u nekim slučajevima otisak na koži..

Mogu se javiti i mučnina, pad krvnog pritiska, ubrzan rad srca, glavobolja, povraćanje, dijareja, grč bronhija i otežano disanje U slučaju pojave sistemskih simptoma, kao što su nizak pritisak, promuklost, zviždanje pri disanju, poremećaji svesti ili komunikacije, kao i povraćanje, neophodan je hitan transport u bolnicu, piše ProtoThema.