U vodama jugoistočne Azije naučnici su identifikovali novu vrstu kubomeduze — grupe meduza koja važi za jednu od najopasnijih morskih životinja na svetu.

Iako je gotovo neprimetna u moru, ova životinja poseduje izuzetno snažan otrov koji u najtežim slučajevima može izazvati smrtonosne posledice za svega nekoliko minuta.

Nova vrsta otkrivena je u blizini Singapura, a dobila je ime Chironex blakangmati, čime je dodatno proširen mali, ali veoma opasan rod kubomeduza poznat po smrtonosnom otrovu.

Reč je o do sada nepoznatoj vrsti

Istraživanje su sproveli naučnici sa Tohoku Univerziteta, a rezultati su objavljeni u stručnom časopisu Raffles Bulletin of Zoology.

Uzorci su prikupljeni tokom 2020. i 2021. godine u vodama oko Sentosa, gde su jedinke pronađene duž obale.

Naučnici su u početku pretpostavili da se radi o već poznatoj vrsti Chironex yamaguchii, ali su detaljne genetske analize i poređenja anatomskih karakteristika pokazali da je reč o potpuno novoj i do sada neklasifikovanoj vrsti.

Jedan od najopasnijih otrova u prirodi

Kubomeduze važe za jedne od najsmrtonosnijih morskih organizama na planeti.

Njihov otrov deluje izuzetno brzo i može izazvati fatalne posledice kod ljudi u roku od nekoliko minuta.

Pipci kubomeduza prekriveni su milionima žarećih ćelija poznatih kao nematociste. Svaka od njih funkcioniše poput mikroskopskog „harpuna“ koji pri kontaktu probija kožu i ubrizgava otrov.

Proces uboda toliko je brz da osoba često ni ne primeti trenutak kontakta.

Posebno opasne vrste iz roda Chironex sadrže toksine koji oštećuju ćelijske membrane i izazivaju ozbiljne poremećaje u radu organizma.

Stručnjaci objašnjavaju da otrov može poremetiti ravnotežu elektrolita poput kalijuma i kalcijuma, koji su ključni za normalan rad srca, a u najtežim slučajevima može doći i do iznenadnog srčanog zastoja.

Važno otkriće za nauku

Naučnici ističu da je otkriće nove vrste od velikog značaja za razumevanje tropskih morskih ekosistema.

Vrste iz roda Chironex retke su i teško uočljive jer uglavnom žive dalje od obale, zbog čega ih je veoma teško proučavati.

Posebnu simboliku nosi i naziv nove vrste.

„Blakang Mati“ bio je stari malajski naziv za ostrvo Sentosa, a može se prevesti kao „ostrvo iza smrti“, što su istraživači smatrali prikladnim nazivom s obzirom na osobine ove životinje.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo otkriće pokazuje da su tropski morski ekosistemi i dalje nedovoljno istraženi i da čak i područja u blizini velikih urbanih centara mogu skrivati potpuno nove vrste koje nauka još nije registrovala.