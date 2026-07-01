U listu Fonda PIO "Glas osiguranika" objavljeno je pitanje čitateljke iz Trstenika, kojoj je, kako je navela, muž nestao pre tri godine.

"Moj muž je nestao pre više od tri godine. Pre toga je bio zaposlen i imao je oko 35 godina radnog staža. Ja sam u radnom odnosu, ali pošto imam 57 godina, preuzela bih porodičnu penziju od muža ako je to moguće. Molim za odgovor", navela je ona.

Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje naveli su da prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju može se ostvariti isključivo nakon smrti osiguranika ili korisnika penzije. Naveli su da je neophodno dostaviti dokaz o smrti, odnosno izvod iz matične knjige umrlih.

Odgovor Fonda PIO ukazuje da nestanak sam po sebi nije dovoljan osnov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Dok se ne dostavi zakonom propisan dokaz o smrti, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, Fond ne može da pokrene postupak za priznavanje ovog prava.

To znači da porodice nestalih osoba, uprkos dugotrajnoj neizvesnosti, ne mogu ostvariti porodičnu penziju sve dok ne budu ispunjeni zakonski uslovi.

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