Tribine – mesto artikulacije stavova penzionera

Direktor Fonda je naglasio da će u nastavku druženja sa penzionerima Mačvanskog okruga u fokusu biti paket mera državne pomoći, koji je objavljen u ponedeljak.– Želimo, naravno, i dalje da čujemo koji su problemi penzionera, jer su upravo neke od tih mera koje su predstavljene prvi put pomenute na našim tribinama. Tako da smo sa ovim tribinama napravili pun pogodak. Idemo ka svom cilju, do sada smo razgovarali sa oko deset hiljada penzionera i nećemo tu stati, imamo još nekih 40 tribina i nadamo se da će naši penzioneri i nakon njih biti zadovoljni kao što su bili zadovoljni do sada – naveo je Ognjenović.



On je lozničkim penzionerima poručio da dolazi sa dobrim vestima, a da su za te dobre vesti najzaslužniji oni sami.

– Vi ste ti koji ste ovu zemlju gradili, gradili ste puteve, bolnice, škole, vi ste 40 godina uplaćivali doprinose u vaš Fond i sada je vreme da vaša država i Fond određeni deo sredstava vama vrate. Vidim da ste dobro raspoloženi, nadam se da je to i zbog najvećeg paketa mera koji obuhvata više od 3,5 miliona građana, i zbog još jednog u nizu ispunjenog obećanja da ćemo više voditi računa o penzionerima koji imaju najniža primanja, da smanjimo razliku između najnižih i najviših penzija, jer je taj socijalni aspekt najvažniji, da svi penzioneri žive jednako i da žive dobro. Jako mi je važno da vam kažem i da se nijedan dinar nismo zadužili da bismo ove mere isplatili. Nećemo ugroziti ni penzijski sistem, ni državni sistem finansija, a svakako pre kraja godine, i ranije nego što je to bilo, biće povećanje penzija i bićete i te kako zadovoljni. Brinemo o vama i hoćemo da penzije rastu brže kako bi plan 2030. godine bio ispunjen i prosečna penzija bila 750 evra – istakao je Ognjenović i dodao da će država biti uz penzionere dokle god je to potrebno i da će nastojati da ih svake godine pozitivno iznenadi povećanjem penzija, ali i drugim merama.

Predsednik SAPENS-a naveo je da je i u Loznici koncentracija penzionera dosta izražena i da na području grada živi više od 17.000 korisnika penzija.

– Mi očekujemo danas da čujemo reakcije korisnika penzija na ekonomski paket mera koji je pre nekoliko dana donet i to je nešto čime se mi ponosimo kada je u pitanju nastojanje državne politike da se sa jednim ovakvim paketom pokrije veliki broj građana, a ukupna vrednost ekonomskog paketa iznosi oko 600 miliona evra. Taj paket je u većem delu namenjen najstarijim sugrađanima, korisnicima penzija jer mi u Srbiji imamo 1,66 miliona penzionera. To je jedan značajan potez državne politike koji će u pravo vreme olakšati sve pripreme za jesen i zimu jer svako poboljšanje materijalnog položaja i te kako znači, pogotovo siromašnijim korisnicima penzija. Naravno da Savez penzionera podržava takve mere državne politike i nastojaćemo da i u narednom periodu i dalje dajemo svoj puni doprinos – rekao je prof. dr Andreja Savić.

Gradonačelnica Dragana Lukić istakla je da grad Loznica ima odličnu saradnju i stalnu komunikaciju sa udruženjem penzionera koje broji više od 6.000 članova, a da svakog petka razgovaraju sa penzionerima kako bi čuli koje su njihove potrebe na koje grad ima obavezu da odgovori.

– Danas smo se okupili da u jednoj neformalnoj atmosferi razgovaramo sa našim najstarijim sugrađanima, da čujemo koje su njihove potrebe i njihovi zahtevi, jer to su ljudi koji su dali nemerljiv doprinos izgradnji ove države i koji predstavljaju stub našeg društva. Iza njih stoje decenije rada, odgovornosti i, što je najvažnije, decenije životnog iskustva. Oni su vaspitavali generacije koje danas kreiraju društvo i naša obaveza je da im zahvalimo ne samo rečima već i konkretnim delima. A to naša državi i radi poslednju deceniju – rekla je Dragana Lukić.

I tribina u Loznici protekla je uz partnersku podršku Banke Poštanska štedionica i Kompanije „Dunav osiguranje”.