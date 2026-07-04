Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

"Nestao mi je muž, mogu li da koristim njegovu penziju?" Evo šta je Fond PIO odgovorio ženi iz Trstenika

Nestanak člana porodice ne donosi samo emotivnu neizvesnost, već često otvara i brojna pitanja o ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

 
Autor:  Milica Krstić
04.07.2026.12:38
0
"Nestao mi je muž, mogu li da koristim njegovu penziju?" Evo šta je Fond PIO odgovorio ženi iz Trstenika
Foto: Shutterstock
Sve manje posla za starije - ili penzija, ili prilagođavanje Sve manje posla za starije - ili penzija, ili prilagođavanje
Prethodna vest
Engleski fudbaleri dočekani zvižducima ispred hotela u Meksiko Sitiju Engleski fudbaleri dočekani zvižducima ispred hotela u Meksiko Sitiju
Sledeća vest

Upravo sa takvom dilemom obratila se čitateljka iz Trstenika, koja je želela da sazna da li može da ostvari pravo na porodičnu penziju nakon što je njen suprug nestao pre više od tri godine.

"Muž mi je nestao pre više od tri godine"

U rubrici "Glas osiguranika" objavljeno je pitanje čitateljke koja se nalazi u specifičnoj životnoj situaciji.

"Moj muž je nestao pre više od tri godine. Pre toga je bio zaposlen i imao je oko 35 godina radnog staža. Ja sam u radnom odnosu, ali pošto imam 57 godina, preuzela bih porodičnu penziju od muža ako je to moguće. Molim za odgovor", navela je ona.

Šta kaže Fond PIO?

Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojašnjavaju da važeći propisi ne ostavljaju prostor za ostvarivanje ovog prava samo na osnovu činjenice da je neko nestao.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju može se ostvariti isključivo nakon smrti osiguranika ili korisnika penzije.

To znači da Fond PIO ne može da pokrene postupak za priznavanje prava na porodičnu penziju bez odgovarajuće dokumentacije.

Bez izvoda iz matične knjige umrlih nema postupka

Kako navode iz Fonda PIO, neophodno je dostaviti dokaz o smrti, odnosno izvod iz matične knjige umrlih.

Sama izjava člana porodice da je osoba nestala, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od nestanka, nije dovoljna da bi se pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

To znači da se pravo na porodičnu penziju ne može priznati sve dok ne postoji zakonom propisan dokaz o smrti, odnosno dok se ne okončaju odgovarajući postupci pred nadležnim organima u skladu sa važećim propisima.

Alo.rs/Blic

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 33
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
penzija Trstenik PIO fond

Povezane vesti

Tiha kriza u ex-yu zemlji: Ko menja 100.000 radnika koji odlaze
Foto: Shutterstock | Shutterstock
migracija

Tiha kriza u ex-yu zemlji: Ko menja 100.000 radnika koji odlaze

19:00 | 1
Ovo je zamka za staž koju mnogi u Srbiji dožive: Evo kako da dokažete godine rada koje nisu upisane
Foto: Alo | ChatGpt Ilustracija
pravila

Ovo je zamka za staž koju mnogi u Srbiji dožive: Evo kako da dokažete godine rada koje nisu upisane

17:30 | 0
Tribine – mesto artikulacije stavova penzionera
PIO Fond

Tribine – mesto artikulacije stavova penzionera

17:44 | 0
Ženi iz Trstenika nestao muž pre 3 godine: Pitala je PIO fond šta sa njegovom penzijom
Foto: Alo | Alo!
odgovor

Ženi iz Trstenika nestao muž pre 3 godine: Pitala je PIO fond šta sa njegovom penzijom

17:00 | 0
"Da li mogu da preuzmem penziju nestalog muža koji je imao 35 godina staža?" PIO Fond rešio dilemu žene iz Trstenika
Foto: Alo | Alo!
Odgovor iz PIO Fonda

"Da li mogu da preuzmem penziju nestalog muža koji je imao 35 godina staža?" PIO Fond rešio dilemu žene iz Trstenika

15:27 | 0
Komentari (0)

Društvo

"Srbin viljuškom boc, dok su oni jeli rukama" Željko iz Kraljeva o tome zašto u Srbi jedan od najstarijih naroda
RINA

"Srbin viljuškom boc, dok su oni jeli rukama" Željko iz Kraljeva o tome zašto u Srbi jedan od najstarijih naroda

14:36 | 0
Lepe vesti: 148.658 ljudi i 82.000 porodica imaju razlog da se raduju

Lepe vesti: 148.658 ljudi i 82.000 porodica imaju razlog da se raduju

14:23 | 0
Oprez, ne nasedajte: Mrežama kruži lažni video sa likom predsednika Vučića kreiran veštačkom inteligencijom!

Oprez, ne nasedajte: Mrežama kruži lažni video sa likom predsednika Vučića kreiran veštačkom inteligencijom!

14:17 | 0
Gužve na granicama ka Mađarskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji: Evo koliko se čeka na svakoj, AMSS izdao važno upozorenje vozačima
FOTO: VIBER/Arhiva

Gužve na granicama ka Mađarskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji: Evo koliko se čeka na svakoj, AMSS izdao važno upozorenje vozačima

12:46 | 0
Patrijarh Porfirije u Bratuncu: Ne smemo zaboraviti žrtve
Foto: Tanjug | Aleksandar Antonić

Patrijarh Porfirije u Bratuncu: Ne smemo zaboraviti žrtve

12:37 | 0
Neki penzioneri dobijaju 35.000, neki 20.000 dinara! Evo kome sleduju drastični popusti na račune, a kome vaučeri
RTS/Printscreen/Youtube

Neki penzioneri dobijaju 35.000, neki 20.000 dinara! Evo kome sleduju drastični popusti na račune, a kome vaučeri

12:33 | 1
To stvorenje je u Jadran došlo kroz Suecki kanal: Istraživači upozoravaju na opasnog predatora u Crnoj Gori i Hrvatskoj
Foto: Pexels

To stvorenje je u Jadran došlo kroz Suecki kanal: Istraživači upozoravaju na opasnog predatora u Crnoj Gori i Hrvatskoj

12:22 | 0
Gde završavaju stvari koje zaboravimo u gradskom prevozu: Taksista i portparol GSP-a otkrili šta se dešava sa izgubljenim predmetima i kako ih možete vratiti
Miloš Milenović

Gde završavaju stvari koje zaboravimo u gradskom prevozu: Taksista i portparol GSP-a otkrili šta se dešava sa izgubljenim predmetima i kako ih možete vratiti

12:08 | 0
Evo šta se desilo sa povređenim mališanima: Nakon što je u stravičnom udesu poginuo sveštenik sa suprugom, dobri ljudi učinili čudo
Foto: GoFundme printscreen

Evo šta se desilo sa povređenim mališanima: Nakon što je u stravičnom udesu poginuo sveštenik sa suprugom, dobri ljudi učinili čudo

12:02 | 0
Makljaža žena u Ulcinju! Dohvatile se u vodi, sevali udarci, dete na gumi sve gledalo! Turisti u šoku (VIDEO)
Foto: Printscreen | Tviter

Makljaža žena u Ulcinju! Dohvatile se u vodi, sevali udarci, dete na gumi sve gledalo! Turisti u šoku (VIDEO)

11:47 | 1

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Muškarci koji ožene pametnu ženu ređe dobijaju demenciju! Ono što stoji iza toga će vas iznenaditi

4min

Ćavi Paskval novi predsednik Udruženja trenera Evrolige

5min

Milić kupio svoje mesto na opozicionoj listi

10min

"Srbin viljuškom boc, dok su oni jeli rukama" Željko iz Kraljeva o tome zašto u Srbi jedan od najstarijih naroda

15min

UŽIVOGori Sankt Peterburg, pečurka dima prekrila nebo! Brutalna osveta Kijeva nakon ruskog udara

10min

"Srbin viljuškom boc, dok su oni jeli rukama" Željko iz Kraljeva o tome zašto u Srbi jedan od najstarijih naroda

23min

Lepe vesti: 148.658 ljudi i 82.000 porodica imaju razlog da se raduju

29min

Oprez, ne nasedajte: Mrežama kruži lažni video sa likom predsednika Vučića kreiran veštačkom inteligencijom!

2H

Gužve na granicama ka Mađarskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji: Evo koliko se čeka na svakoj, AMSS izdao važno upozorenje vozačima

2H

"Nestao mi je muž, mogu li da koristim njegovu penziju?" Evo šta je Fond PIO odgovorio ženi iz Trstenika

1D

Vučić se upravo oglasio: Tiče se izbora

1D

Kraj koji niko nije očekivao! Anastasija potvrdila, a on se oglasio zvaničnim saopštenjem za javnost

18H

Žetva noći terora: Udar od milijardu dolara u Kijevu! Ono što se dogodilo u Ukrajini za jedan dan opisano kao "mini Hirošima"

24H

21 javna ličnost će od sada primati nacionalnu penziju! Doneta odluka, evo ko je na spisku

1D

Anđeoski glas je utihnuo: Bilja Krstić se oprostila, preminula je nakon teškog moždanog udara

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!
Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Apokaliptični prizori u Kijevu: Slike razaranja šokirale planetu, krateri duboki po 5 metara!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

"Ovo je plan za budućnost!" Vučić se obratio Srbiji, saopštio ime izborne liste i otkrio sve što se dešavalo: Nikada nisam hteo da se savijam!

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi
Profimedia/EPA/AP/Shutterstock ilustracija

Stižu novi detalji tragedije u Vencueli: Užas neslućenih razmera, Broj nestalih se popeo na 40.000 ljudi

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra
Prinstcreen

Dve kuće, dve bašte, voćnjak i povrtnjak - Marko sve prodaje za 25.000 evra

3.267 grobova traži pravdu! Godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču
alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,37 117,72
USD USD 102,16 102,47 102,77
CAD CAD 72,15 72,36 72,58
AUD AUD 70,91 71,12 71,34
GBP GBP 136,63 137,04 137,46
CHF CHF 127,35 127,74 128,12

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati