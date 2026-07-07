Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje tek ponegde na istoku zemlje, dok se sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Vreme narednih dana

Sutra prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine.

U četvrtak i petak pretežno sunčano.

Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 C.

Hidrološko upozorenje

RHMZ je za danas izdao i hidrološko upozorenje gde kaže da će na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Upaljen žuti meteoalarm

Danas je na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura u Istočnoj Srbiji, dok je za Jugoistočnu, Jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju upaljen takođe žuti, ali zbog grmljavina.

Sutra će žuti meteoalarm biće na snazi na istim područjima zbog visokih temperatura i grmljavine.

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