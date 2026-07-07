Na žalost zadnjih godina smo svedoci da se u Srbiji kao epidemija širi iznošenje i dalje širenje lažnih vesti, vesti koje nisu proverene ili su poluistine. Iako naše zakonodavstvo poznaje ovaj institut naše tužilaštvo, pravosuđe, pod uslovom da je krajnje korektno u obavljanju svojih ovlašćenja, često je zatečeno ovom epidemijom.

Nije samo tu krivica u društvenim mrežama preko interneta, gde svako može bilo šta da iznosi i prenosi, nego su na žalost zadnjih godina prisutni i određeni mediji. To su mediji koji podržavaju blokadere-teroriste tkz. studente i razno raznu opoziciju u Srbiji, sve one koji žele van parlamentarnim putem više od dve godine, uz pomoć stranih službi i novca, da sruše aktuelnu vlast na ulici.

Šta rade strani plaćeni mediji u Srbiji?

Televizije NovaS ,N1 koji su registrovani u Luksemburgu, list "Danas", "Peščanik" i nebrojen broj raznih učesnika na društvenim mrežama u raznim oblicima, uporno prenose lažne vesti koje i te kako mogu da uznemire neupućene i dobronamerne građane Srbije. Kada se ubrzo ove laži raskrinkaju, demanti ili izvinjenja uvek izostaju , već se samo nastavi sa daljim neistinama. Sankcije oni ne trpe nikakve, a zakon je jasan u mnogim od ovih slučajeva.

Često lažne informacije nastaju od rušitelja i mrzitelja Srbije posle tragedije u zemlji ili posle velikih građevinskih poduhvata na srpskoj infrastrukturi. Možemo krenuti od eksploatacije litijuma koja bi uz sve preduzete mere bezbednosti preporodila taj deo Srbije, pa i celu zemlju. Uzalud su bile tvrdnje stručnjaka da isti rudnici rade ili se otvaraju u najraznovrsnijim zemljama EU koje i te kako drže do ekologije. To ništa nije pomoglo. Lažima je javnost toliko bila uznemirena , da se za sada odustalo od projekta.

Da li treba da pominjemo laži koje su se pronosile posle otvaranja auto-puteva, kako su određene deonice opasne zbog odrona i klizišta, a tuneli koji su pušteni u saobraćaj opasni usled obrušavanja.

Na sve načine strani plaćenici rade na tome da se diskredituje aktuelna vlast, uruši ugled zemlje u inostranstvu i zaplaše naši građani. Bili bi potrebni dani da se nabroje sve laži koje imaju za cilj izazivanje straha, panike, pa i otvorene mržnje prema vlasti i to na svim nivoima, zavisno našta se odnose.

O izmišljenom povređenom dečaku u Valjevu od strane policije, kao lažnoj vesti na televiziji N1, ne treba ni pričati.

Vrhunac je izfabrikovana i dugo gajena laž o zvučnom topu upotrebljenom u Beogradu 15. marta 2025. godine od strane vlasti protiv mirnih demonstranata. Ta vest prenošena na razne načine i od mnogih ljudi više od godinu dana stvorila je veliku uznemirenost u javnosti , obišla je celu Evropu, a sve sa ciljem da satanizuje aktuelnu vlast, a pogotovo Predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Na sreću ovoga puta, uz pronađene materijalne dokaze , koji su podkrepili istinu o pripremljenoj fabrikovanoj laži i simuliranju na ulici, tužilaštvo je počelo da radi svoj posao i počelo da poziva sva lica koja su dalje širila ovu iskonstruisanu laž sa ciljem da izazovu gnev naroda i destabilizuju državu.

Normalno laži i neistine koje se iznose samo ako mogu da naškode vlasti, a o pogibiji studentkinje Milice Živković, ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je iskočila ili je gurnuta kroz prozor fakulteta, nema nikakvih vesti.

U samom Beogradu iznose se gomile laži, neistina, počevši od izgradnje Beograda na vodi, da će biti srušene hale Beogradskog sajma, zatim sve vezano oko ruševina Generalštaba ili o Starom Savskom mostu. Sve ovo je sa ciljem da uznemiri građane i to one dobronamerne, jer ostali odmah znaju da su to neistine.

Poslednja, možda banalna i sitna laž, poluistina koja se plasira u Beogradu, po pitanju Bajlonove pijace. Naime plasiraju se preko društvenih mreža vesti da se ruši Bajlonova pijaca, koja je nešto posebno za taj deo Beograda odnosno Dorćola. Vest je izazvala ogromno nezadovoljstvo građana i revolt. Jedna Dorćolka je čak navela da će se osećati kao da su joj amputirali obe noge.

A prava istina je sledeća, koju je saopštila gradska vlast, a to je da se pijaca samo privremeno izmešta nešto niže u Dunavsku ulicu, dok se ne obave radovi na stanici metroa i podzemnoj garaži.

Potom će na novoizgrađenoj ploči pijaca opet biti vraćena u identičnom obliku, otvorenog tipa sa tezgama kao i do sada.

Sve je ovo kroki navedeno kao delić borbe protiv ove vlasti, iz koje vlast treba da izvuče određene pouke. Potrebno je što više nastaviti sa transparentnim iznošenjem podataka o svim građevinskim radovima i objektima koji se odvijaju zarad koristi građana. Ako je potrebno to ponavljati i više puta, pogotovo u lokalnim zajednicama, tako da nikakve laži i obmane nemaju plodno tle.

Takođe bi i tužilaštvo trebalo bez pardona da primenjuje odredbe zakona prema onima koji namerno prenose ili iznose lažne vesti koje mogu da izazovu uznemirenje javnosti, paniku, ili imaju posledice na ustavno uređenje zemlje...