Paprene kazne na putu do mora: Detaljan spisak prekršaja u Crnoj Gori, za ovu sitnicu platićete 1.000 evra

Putovanje automobilom na letovanje ili odmor u Crnu Goru zahteva poseban oprez i strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Kako biste izbegli neprijatne situacije sa policijom i osigurali bezbednost svih učesnika u saobraćaju, neophodno je da se pridržavate zakona.

Nepoštovanje pravila povlači ozbiljnu administrativnu odgovornost i izuzetno visoke novčane kazne koje vam mogu pokvariti odmor.