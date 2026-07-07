Milica Nedić je svojevremeno imala teži oblik korona virusa, a jednom prilikom je i javno govorila o tome kroz šta je sve prolazila u tom periodu.

Kako je tada istakla, lekari nisu smeli da daju prognoze.

- Tog vikenda sam radila, 20. februara, a 21. februara sam ja već bila u bolnici u kovid centru. Uređivala sam dnevnik i samo sam osetila neku nelagodu, malaksalost, slabost, neku jezu kroz organizam. Jedva sam završila Dnevnik, rekla doviđenja poštovanim gledaocima i shvatila da jedva mogu do kuće da dođem - pričala je Milica u emisiji "RTS Ordinacija".

Ubrzo je, kako je tada otkrila, krenuo kašalj i počela je da gubi glas.

- Temperatura nije prestajala i ta slabost, malaksalost, bol mišića i kostiju... Ume čovek da bude slab i malaksao, ali ovo je nešto potpuno drugačije. To je nešto što neko ko nije prošao neće razumeti, to je zaista potpuno jedan drugi organizam kojim vi ne vladate - objasnila je voditeljka, koja je u bolnici provela dve nedelje.

"Gvozdeni bolnički krevet se tresao"

Pored korone Milica je dobila i bakteriju klostridiju.

- Deset dana temperature 40 stepeni, lekari kažu: "Jedan lek, drugi lek, treći lek". Padne, pa skoči i tako celu noć... Lekari kažu da neka pravila i iskustva govorw da izdržim deset dana, posle kojih bi trebalo da se smanji temperatura, sa terapijom koja mi je promenjena. I oni su bili iznenađeni koliko je to trajalo i koliko sam imala snage da se borim. Onaj veliki gvozden bolnički krevet, on se trese od groznice i udarao u zid - opisala je Milica deo iskustva.

Naglasila je da ne bi volela da niko oseti kako izgledaju dani osobe koja je zaražena koronavirusom i koja je na lečenju.

- Taj napor i trud lekara, briga u svakom trenutku prema svakom pacijentu, rad sestara, njihovo danonoćno trčanje, neplanirani hitni slučajevi, rad u skafanderima, gde se vidi kako im curi znoj sa lica, ali i suze kada izgube pacijenta u jednom danu... U tim noćima vi samo čujete sanitet koji iz sata u sat dovozi nove pacijente. To su neke slike i situacije koje jednostavno, moram reći, ostavljaju rane u vašem srcu i u mislima - ispričala je urednica i voditeljka RTS-a.

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