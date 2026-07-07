Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji tokom turističke sezone i ove godine, zajedno sa kolegama iz Severne Makedonije radiće uniformisani policijski službenici i kriminalistički policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Građani Srbije koji borave u Ohridu, tokom navedenog perioda, mogu se obratiti policajcima radi informacija i pružanja pomoći na sledeće brojeve telefona: uniformisanim policijskim službenicima - 064/892-7140, 064/892-1348 ili 064/892-6876, kao i kriminalističkom policajcu na broj telefona 064/892-2801.

BONUS VIDEO