U Trstu, nedaleko od slovenačke granice, nalazi se plaža kakva ne postoji nigde drugde u Evropi. Bagno Marino La Lanterna, poznatija kao El Pedočin, poslednja je evropska plaža na kojoj su kupači i dalje razdvojeni po polu.

Visoki beli betonski zid proteže se od obale sve do plićaka i deli ovu popularnu šljunkovitu plažu na dva dela – jedan je namenjen ženama i deci do 12 godina, a drugi muškarcima.

Oba dela imaju zasebne ulaze, a ulaznica košta simboličnih 1,20 evra.

Na ženskoj strani, zaklonjenoj od muških pogleda, vlada opuštena porodična atmosfera ispunjena razgovorom i smehom. Ženama je dozvoljeno i sunčanje u toplesu. Na muškoj strani najčešće se igraju karte i vode rasprave o politici i sportu. Ipak, oni koji žele da plivaju zajedno mogu to da učine iza bova koje označavaju kraj zida u moru.

Plaža postoji od 1903. godine

Priča o El Pedočinu počinje još 1903. godine, kada je Trst bio deo Austrougarske monarhije. Tada su izgrađena javna kupališta, a u skladu sa društvenim normama tog vremena uvedena je fizička podela između muškaraca i žena. Nekadašnju drvenu ogradu kasnije je zamenio današnji betonski zid.

Početkom 20. veka ovakva kupališta bila su sasvim uobičajena jer su se smatrala načinom očuvanja privatnosti i zaštite žena od neželjene pažnje. Iako je takva praksa vremenom nestala gotovo svuda, El Pedočin je zadržao ista pravila čak i nakon što je Trst postao deo Italije.

Ni poreklo naziva "Pedočin" nije sasvim razjašnjeno. Jedni tvrde da potiče od lokalnog naziva za školjke, dok drugi smatraju da je ime povezano sa ekserima na koje su kupači nekada kačili odeću ili sa velikim gužvama koje su nekada vladale na plaži.

Lokalci podržavaju postojanje zida na plaži

El Pedočin godinama izaziva podeljena mišljenja. Mnogi stanovnici Trsta smatraju ga važnim delom lokalne tradicije i identiteta, dok drugi tvrde da je reč o zastarelom i diskriminatornom običaju.

Rasprava se ponovo rasplamsala nakon što je jedan par iz Milana podelu muškaraca i žena nazvao "apsurdnim običajem iz srednjeg veka".

Uprkos kritikama, većina lokalnog stanovništva i dalje podržava očuvanje zida. To je potvrđeno i na lokalnom referendumu, na kojem je odbijen predlog da se zid sruši.

Skandal na plaži

Početkom juna ove godine plaža je ponovo dospela u centar pažnje kada je turistkinja iz Milana prešla na mušku stranu kako bi bila sa svojim dečkom.

Prema rečima očevidaca, drugim kupačima je poručila:

– Vi živite u srednjem veku. Kada su je upozorili da pređe na ženski deo plaže, odgovorila je: – Vi ste gomila seksističkih idiota. Ovo je diskriminacija. Sram vas bilo.

Situacija je dodatno eskalirala kada se turistkinja posvađala sa drugom ženom, a ostali kupači su sprečili ozbiljniji sukob.

Na kraju je turistkinja udaljena sa plaže, a ona i njen partner su, pre odlaska, zatražili povraćaj 2,40 evra, koliko su platili ulaznice, piše Il piccolo.

Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. – Možda pravilo zaista deluje zastarelo, ali zašto nametati svoja pravila mestu koje ima sopstvenu tradiciju? – napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: – To je deo istorije ovog grada i treba ga poštovati.

Za mnoge stanovnike Trsta, El Pedočin nije samo obična plaža, već simbol lokalnog identiteta i tradicije koja traje više od jednog veka.